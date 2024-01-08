首有關愛隊退出　原隊長周永勤：係無聲抗議

瑞華關愛隊隊長、元朗前區議員周永勤接受傳媒查詢時確認已終止服務，原因是未獲「祝福」參選今屆區議會，沒有議席，導致資源不足以應付關愛隊開支，形容是「被退休，唯有放棄」，雖然有人勸他繼續營運，「唔好咁無面，好似甩咗隊」，但仍決定退出作「無聲抗議」，並已計劃退出政壇。

首次有關愛隊承辦團體退出營運。民政事務總署指，元朗瑞華小區關愛隊原承辦團體已終止服務，有關工作暫時由瑞愛關愛隊兼任。

民政總署：盡快遴選新承辦團體

民政事務總署回覆查詢時指，元朗民政處在去年12月下旬接獲元朗民生服務處通知，不繼續承辦瑞華關愛隊。民政處已安排鄰近小區的關愛隊暫時為瑞華小區內居民提供所需服務，並會盡快遴選新的承辦團體，承辦瑞華關愛隊的工作，署方未有收到其他關愛隊承辦團體退出的個案。

陳勇：反映政府應增撥資源

立法會議員陳勇接受《am730》查詢時，認為每宗個案都有其特別之處，又稱據他了解，現時每隊關愛隊都要自行籌募經費和動員義工服務社區，故對於有隊伍感到困難表示理解，亦反映政府應增撥資源，坦言現有資源「想達到照顧好社區嘅KPI都唔夠」。