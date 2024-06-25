首架全電動旅遊巴今首航 慶祝回歸一個月免費試搭

新能源汽車急速發展，車種亦愈來愈多，而本港亦引入首架全電動旅遊巴。本港有電動車公司與內地公司合作，設計及製造全電動旅遊巴；電動旅遊巴於今日起投入服務，跨境來往上水至文錦渡口岸。營運商表示，電動旅遊巴燃料費節省約七成，而為慶祝回歸27周年，今日起推出一個月免費試搭。

香港國際能源電動車集團早前和安徽安凱汽車合作，設計及製造「安凱A9」49座純電動旅遊巴士。安凱A9有49個座位，續航力達430公里。電動車集團指，電動旅遊巴燃料費節省約七成，未來會引入65座電動旅遊巴，用作營運屋邨巴士、員工接送服務等，兩年計劃全線換成電能車。另外集團會在元朗大生圍興建充電維修場，佔地超過7萬平方呎，預計會設有65支充電樁，今年底投入服務。