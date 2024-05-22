首次預告改發更高暴雨警告 天文台今年首發紅雨信號

一道低壓槽昨為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，天文台昨早先發出黃雨警告信號，其後發出今年首個紅雨警告信號。香港多處錄得逾50毫米雨量，大嶼山南部雨量更逾200毫米，多處出現水浸及塌樹。天文台預計，今日部分地區雨勢較大，本周隨後幾仍有雨。
天文台於昨早10時發出黃色暴雨警告信號，至下午2時50分改發紅色暴雨警告信號，並首次在正式改發更高的暴雨信號前十分鐘，向公眾預告暴雨警告信號轉變；而由紅雨改發黃雨前，天文台亦提前十分鐘向公眾預報。而在紅雨生效期間，天文台又一度表示是否需要發出黑雨要視乎雷雨區發展。至昨午4時改變黃雨警告信號，並於昨午4時30分取消所有暴雨警告信號。
在暴雨影響下，本港多處地區有大驟雨，市民外出時，即使有雨具亦要步步為營，但不少人只行短途行程亦難免「濕身」。天文台指，截至昨午4時半，本港多區累積雨量超過50毫米，當中離島區雨量特別多，大嶼山南部更錄得超過200毫米雨量。
渠務署表示，截至下午4時半，確認4宗水浸個案，分別位於大嶼山翔東路、嶼南道、塘福及北大嶼山公路，已即時指派緊急應變隊伍跟進個案，經署方及相關部門努力後，所有4個確認水浸個案都已於1至2小時內完成處理及清除水浸。
受大雨影響，塘福一段嶼南道有山泥傾瀉並造成樹木倒塌，需要一度封鎖其中一條行車線。天文台指，今日部分地區雨勢較大。展望隨後兩三日仍然有驟雨，星期四稍後至星期五驟雨較多。