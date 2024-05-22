首次預告改發更高暴雨警告 天文台今年首發紅雨信號

一道低壓槽昨為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，天文台昨早先發出黃雨警告信號，其後發出今年首個紅雨警告信號。香港多處錄得逾50毫米雨量，大嶼山南部雨量更逾200毫米，多處出現水浸及塌樹。天文台預計，今日部分地區雨勢較大，本周隨後幾仍有雨。

天文台於昨早10時發出黃色暴雨警告信號，至下午2時50分改發紅色暴雨警告信號，並首次在正式改發更高的暴雨信號前十分鐘，向公眾預告暴雨警告信號轉變；而由紅雨改發黃雨前，天文台亦提前十分鐘向公眾預報。而在紅雨生效期間，天文台又一度表示是否需要發出黑雨要視乎雷雨區發展。至昨午4時改變黃雨警告信號，並於昨午4時30分取消所有暴雨警告信號。