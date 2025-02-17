首測「離場易」1萬人使用 啟德體育園最後一次大型演練 5萬人參與

啟德體育園下月1日開幕。啟德主場館、啟德體藝館及青年運動場昨舉行最後一次大型演練，約5萬人入場。除模擬3個場館同一時間有表演外，亦模擬有外賓參觀時流程，同時首次試用「離場易」網站，發放實時離場路線資訊，約40分鐘內完成離場安排，政府表示滿意演練安排，認為啟德體育園已經做好準備迎接開幕。體育專員蔡健斌透露，開幕將有盛大及隆重的典禮，形容表演陣容將「跨年齡、跨世代」。(圖︰鍾式明)
啟德體育園開幕前舉行最後一次演練，原預計6.3萬人參與，公務員和公眾人士各佔一半，當局透露最終八成人、即約5萬人出席；下午3時起，持票人士陸續通過安檢進入主場館，前往體藝館及青年運動場的人毋須安檢。主場館下午5時起舉行約一小時的綜藝活動。另外今次演練模擬有要員和外賓到訪。演練傍晚6時結束。
政府試用「離場易」網站向入場人士提供離場路線資訊，利用人工智能(AI)實時分析數據和人流密度，顯示各場路線所需時間。政務司長陳國基與保安局長鄧炳強在演練完成後到場視察離場人流。陳國基表示，對是次演練非常滿意，安排非常暢順。他指出今次是3個場館同時使用舉辦活動，因此人流會相較一般使用更多。
當局估計昨日約一萬人使用「離場易」，陳國基指，未來將會加強對「離場易」的宣傳，希望有更多市民使用。
跨部門演練小組執行長、警務處副處長(行動)周一鳴在演練結束後會見傳媒時指，演練完成後，約八成人流於20分鐘內撤離，除留在園區用餐人士外，所有人約40分鐘內成功離場。他指，3次大型演練對實際經驗提供極有用的參考價值，相信啟德體育園已經做好準備迎接開幕。
昨參與演練的陳氏一家形容場館「很漂亮、很大、音響很好」，空調亦非常充足；她們認為在啟德站前往主場館的步道路牌指示清晰，沿途風景均「很有新鮮感」，可以好好欣賞。對於「離場易」網站，陳家認為「很方便」可以清晰看到人流情況及步行所需時長，憑指示找出最佳行走路線。