首測「離場易」1萬人使用 啟德體育園最後一次大型演練 5萬人參與

啟德體育園下月1日開幕。啟德主場館、啟德體藝館及青年運動場昨舉行最後一次大型演練，約5萬人入場。除模擬3個場館同一時間有表演外，亦模擬有外賓參觀時流程，同時首次試用「離場易」網站，發放實時離場路線資訊，約40分鐘內完成離場安排，政府表示滿意演練安排，認為啟德體育園已經做好準備迎接開幕。體育專員蔡健斌透露，開幕將有盛大及隆重的典禮，形容表演陣容將「跨年齡、跨世代」。(圖︰鍾式明)

啟德體育園開幕前舉行最後一次演練，原預計6.3萬人參與，公務員和公眾人士各佔一半，當局透露最終八成人、即約5萬人出席；下午3時起，持票人士陸續通過安檢進入主場館，前往體藝館及青年運動場的人毋須安檢。主場館下午5時起舉行約一小時的綜藝活動。另外今次演練模擬有要員和外賓到訪。演練傍晚6時結束。