首獲國家借出月壤作研究 港大地質學家盼揭開月球火山神秘面紗

地球人對太空仍有很多未知領域，透過不斷研究或可揭示當中謎團。香港大學地球科學系地質學家，近日成功通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，獲批借出由中國嫦娥五號於2020年採集的月球土壤樣本作研究，為期一年，成為首支研究月壤的香港團隊。領導研究的港大地球科學系博士後研究員錢煜奇形容，今次獲得樣本，對本港太空科學界而言是「夢想成真」，樣本有助於研究月球的地質和熱演化歷史，以及它與太陽系行星的形成和演化關係。

港大「月壤團隊」上周二從北京的國家天文台帶回4份共重822.6毫克、由嫦娥五號採集的月壤樣本回港研究。

錢煜奇指，嫦娥五號在2020年降落在風暴洋克里普岩層內，科學家通過分析從該區採集的樣本，發現這些玄武岩只有20億年的歷史，比由美國太空船阿波羅或前蘇聯(俄羅斯)月球號任務採集的月球火山樣本年輕近10億年。此發現證實了錢博士的推測，亦同時引申出這年輕的火山活動是從何而起。

專攻行星地質學的他認為，該發現為團隊帶來靈感，計劃將樣本用於月球地質和熱演化的歷史，了解月球歷史是否類似地球早期發展，再探索月球與太陽系行星的形成和演化關係。

團隊將用岩石學、火山學及光譜學技術來重建月球岩漿生成、上升和噴發的過程，從而了解月壤揮發物的分布、演變，及月球晚期火山活動歷史。錢煜奇透露港大建立的行星光譜和礦物學實驗室提供支援，預計研究一年，會避免破壞性抽樣，盡量保存月壤歸還北京，讓有熱忱的科學家繼續探索。