首發寒冷天氣警告 今日最低12度 周日僅9度

受東北季候風補充及一道雨帶影響，本港昨日顯著轉涼，天文台預計未來一兩日廣東沿岸地區天氣寒冷，並於昨午發出寒冷天氣警告，是今年入冬後首次。預計今日最低只有攝氏12度，最高亦僅14度，預料一股強烈冬季季候風會在星期五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，周日及下周一最低僅9度。

天文台昨午4時20分發出，下午4時許，打鼓嶺、流浮山、屯門、九龍城及大美督等多區，錄得13度低溫。一道廣闊雲雨帶覆蓋廣東沿岸，亦為香港帶來有雨天氣，令體感溫度更低。天文台指，華中氣壓正上升，預料一股東北季候風補充會在今早抵達華南沿岸，按自動分區天氣預報，預計今日黃昏，市區跌至12度，多區只有10及11度。

​明日氣溫將略為回升，周五最高有18度，預料一股強烈冬季季候風會在周五晚間抵達華南沿岸，周末至下周初該區天氣進一步轉冷，風勢頗大，天色好轉。周日及下周一氣溫介乎9至15度，而新界多區只有7度，打鼓嶺只有6度。市民宜注意保暖。

下周四(22日)是二十四節氣的冬至，即全年白晝最短之日；傳統上，一家人會相聚一起做冬，更有「冬大過年」之說。而天文台料下周四大致天晴及乾燥，氣溫回升至介乎14至19度，早晚相當清涼。

民政事務總署昨在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於今日日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。社署提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話2343 2255。

衛生防護中心提醒，氣溫驟降，市民宜留意身體變化，特別有慢性呼吸系統疾病或心臟病等患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。父母在氣溫驟降時，需要確保嬰兒或幼孩穿著適中的衣物。