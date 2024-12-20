首發寒冷天氣警告 天文台料今日低見12度

冬季季候風會在未來數日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，日夜溫差頗大，天文台於昨午發出入冬以來首個寒冷天氣警告，預計今日市區氣溫降至最低攝氏12度，新界再低幾度，當中打鼓嶺和大埔低見9度。

本港昨日多區最高達18、19度，但天文台指，受乾燥的冬季季候風影響，昨午廣東地區氣溫普遍較前日低3至4度。預計今早天氣寒冷，市區會逐步降至最低12度，日間氣溫回升至最高19度，周末至下周初，氣溫最低維持在13、14度。