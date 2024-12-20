首發寒冷天氣警告 天文台料今日低見12度

冬季季候風會在未來數日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，日夜溫差頗大，天文台於昨午發出入冬以來首個寒冷天氣警告，預計今日市區氣溫降至最低攝氏12度，新界再低幾度，當中打鼓嶺和大埔低見9度。
本港昨日多區最高達18、19度，但天文台指，受乾燥的冬季季候風影響，昨午廣東地區氣溫普遍較前日低3至4度。預計今早天氣寒冷，市區會逐步降至最低12度，日間氣溫回升至最高19度，周末至下周初，氣溫最低維持在13、14度。
12.24最低14度
季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。根據天文台9天天氣預報，周六、冬至氣溫介乎14至21度，24日平安夜則14至19度，聖誕假期數天介乎16至20或21度。
天文台提醒市民注意保暖之餘，亦要保持室內空氣流通，及關顧長者和慢性病患者。民政事務總署會於寒冷天氣警告持續生效期間開放各區臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。
勞工處提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外和戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。