首破遠洋船底吸水口販毒案 海關檢2.5億懷疑可卡因拘兩漢

毒販為避過執法人員偵查，利用遠洋船船底吸水口藏毒，海關根據線報鎖定可疑船隻，再聯同其他部門，派出潛水隊再以潛水機械人在伸手不見五指的船底查驗；終在吸水口位置發現可疑物品，檢獲417公斤懷疑可卡因，約值2.56億元，拘捕兩名懷疑涉案男子；今次是海關首次偵破利用遠洋船船底吸水口販毒案。海關指，今次案件難度高，船底水下面積等同3個足球場，而吸水位置極隱蔽，出入口極狹窄，加上當時正值大潮水流湍急，均令搜查難度大增。

海關經情報分析及風險評估，鎖定一艘由巴西開出，經新加坡、上海、寧波等地來港的遠洋船，並懷疑不法分子利用其船底結構收藏毒品，於是聯同內地海關緝私部門、香港警務處及消防處展開行動。貨船於11月4日駛進香港水域，海關翌日上船清關及搜查，在船艙並無發現，之後疑派出潛水隊作水底查驗。由於貨船長333米、闊約48米，船底面積等同3個足球場，加上水底漆黑一片，於是先派出潛水機械人鎖定位置，再由潛水員搜查，終在船底吸水口發現可疑物品，當時更綁上22塊重5公斤或10公斤鉛餅，估計是為抵銷吸水口的吸力。最後搜出11袋、共重約417公斤的懷疑可卡因。其後在青衣拘捕兩名懷疑涉案男子，分別45歲及37歲；海關相信集團以貨船，作流動毒品儲存倉，並等待買家，相信已成功阻截整批毒品流入市場。

海關毒品調查科高級監督劉玉龍表示，涉案吸水口，主要用於抽取海水冷卻引擎或供應船上系統，包括衛生設施。今次案件中，吸水口位置極為隱蔽，位於水深約11米，出入口狹窄，一般人難以到達，須由專業潛水人員操作，估計犯罪集團認為將毒品藏於此處相對安全。

海關海域行動課監督羅展文指出，搜查期間正值大潮，水流湍急，增加行動難度，須使用能抵抗水流的潛水機械人協助。海關目前配備3部潛水機械人在水流湍急時應用，可減少潛水員體力消耗。他強調，海關會持續引入新科技，提升水底執法能力。