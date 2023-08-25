首破AI換臉冒認報失身份證市民網上借貸　警拘6男女

警方首次發現有詐騙集團利用人工智能換臉技術，盜用市民已報失的身份證，向金融機構借貸。(警方fb影片截圖)

警方今日(25日)表示，首次發現有詐騙集團利用人工智能換臉技術，盜用市民已報失的身份證，企圖瞞騙人臉識別系統，再向金融機構在網上借貸，行動中拘捕6名男女，涉嫌「串謀欺詐」，其中有4宗貸款申請被成功批核，涉款20萬元。

4 貸款申請獲批 涉款20萬元

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪交代案情。他說很多金融活動例如借貸及開戶，可以透過網上進行，不少金融機構會要求申請人掃瞄及上傳用戶的身份證明文件及即時自拍照片，然後透過人面識別系統去核實申請人與身份證明文件的照片是否吻合。

警方指，該詐騙集團涉嫌由去年9月至今年7月間，盜用至少8名市民已報失的身份證，向20間銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請及54次銀行開戶申請，絕大部分是透過網上進行，其中有4次貸款申請成功獲批，涉及款項共20萬元。在分析犯罪手法時，警方發現集團曾經最少20次利用人工智能換臉技術，試圖冒認已報失身份證的市民，企圖瞞騙人臉識別系統以完成網上申請程序，其中一次成功瞞騙。

另外，警方發現詐騙集團亦曾利用相關8張已報失的身份證，登記超過30張預付費電話卡，並在今年4至5月，發送出超過7,200個釣魚詐騙訊息，企圖以提供積分回贈等，吸引市民提交信用卡資料，至今接獲一宗報案，受害人被騙去信用卡資料購物。

至於被警方拘捕的4男2女，年齡介乎31至50歲，包括一名集團男主腦，全部涉嫌「串謀欺詐」罪。行動中，警方檢取一張屬於其他市民已報失的身份證、13張懷疑偽造身份證、19部手提電話、9部電腦、一批懷疑虛假文書。警方強調拘捕行動仍在進行，不排除有更多人被捕。