首試「片區」發展旅遊 推三項目 政府邀市場提交意向書

近年政府銳意發展生態旅遊。發展局昨就三個發展項目，包括前丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，和白泥及尖鼻咀，邀請市場提供意向書。今次亦是政府首度以「片區開發」的形式發展旅遊項目，各項目含不同元素，包括遊艇停泊處和休閒康樂設施等。發展局又指，有別之前三個片區的做法，今次會先收集市場意見，再作城規程序，日後的招標條款亦會先考慮市場反應，預計招標時間由2026至2028年。

是次3個項目都是海島或近岸地點，切合政府發展海島或海岸旅遊的目標；且三地本身是鄉郊地區，結合自身特色，加上新的發展元素，發展三個片區的旅遊和康樂。就南丫島石礦場用地，可發展土地面積為25公頃，局方建議可有三大發展元素，包括旅遊及康樂、遊艇停泊處和低密度住宅。發展商發展時可興建別墅、度假酒店和豪華度假營；遊艇停泊處則有10.8公頃，預計可提供150至200個泊位。發言人指，預料可帶來1,100名遊客，樓高3至8層的住宅則可容納約3,100人。

佔地9.3公頃的南大嶼生態康樂走廊，局方建議發展休閒與康樂相關的設施、冒險度假區和住宿等。其中貝澳發展自然教育，包括樹頂步道和營地；石壁用作休閒康樂，設立文物徑和文化藝術裝置。長沙則為康樂樞紐，設度假住宿和水上活動及康樂中心等。

至於位處新界西北的尖鼻咀和白泥則分別佔地87公頃和33公頃，建議發展生態旅遊及康樂設施、度假村，以及零售和餐飲等。

發展局發言人表示，由於前南丫島石礦場用地的面積較大，考慮到發展商回本等因素，建議由單一發展商開發，預計2026年下半年招標。南大嶼生態康樂走廊則可由多個發展商參與，亦會邀請村民合作參與營運，預計2027年招標。而白泥及尖鼻咀同樣建議由多個發展商參與，預計2028年年初招標。