首輛雙層氫能巴過隧道 城巴︰目標2045年全面用新能源巴

城巴的雙層氫能巴士昨首次載客通過行車隧道，服務範圍由以往的九龍，擴展至至港島及新界。該部170號線氫能巴士途經三條隧道，包括香港仔隧道、海底隧道及獅子山隧道，是本港唯一能同時通過三條收費隧道的專營巴士路線。城巴表示城巴不會再購入柴油巴士，目標是2045年前全車隊用上氫能或電動巴士，氫巴與電巴七三比。
首航儀式昨在中午過後舉行，吸引大批市民到華富邨巴士站參與。有巴士迷攜帶LED顯示屏展示歡迎字句和模仿巴士路線顯示，亦有人手繪氫巴車頭並配以相關文字。在氫巴到場後，一眾巴士迷舉起城巴提供的膠牌合照，同時包圍城巴董事總經理李卓豪傾談和合照；乘搭首航隧道線班次的乘客均獲發紀念品。
在氫能巴士正式載客過隧道前，城巴在西區海底隧道舉行相關儀式，用氫巴接載環境及生態局長謝展寰、副局長黃淑嫻、運輸及物流局副局長廖振新等官員，以及劉國勳、陳紹雄等立法會議員過海。
城巴：今明兩年至少引入5輛氫能巴士
城巴董事總經理李卓豪表示，待氫能巴士在九龍及啟德完成測試階段後，將會開始長期營運往來新界及九龍至香港島的路線；又計劃於今年及明年初大量採購電動巴士，並至少引入5輛氫能巴士，藉以收集更多氫能巴士行車數據。車費方面，他指，為維持營運及業務投資的可持續性，票價有必要持續上調，才能有更多資源投資新技術。
李卓豪又說，公司預計由現時起不再購入柴油巴士，並到2045年能夠營運一支完全零排放的車隊，未來氫能及電動巴士會採取7:3比例。他期望，政府制定相關條例及框架時，可以向內地及其他氫能發展成熟的國家借鏡。