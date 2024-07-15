首輛雙層氫能巴過隧道 城巴︰目標2045年全面用新能源巴

城巴的雙層氫能巴士昨首次載客通過行車隧道，服務範圍由以往的九龍，擴展至至港島及新界。該部170號線氫能巴士途經三條隧道，包括香港仔隧道、海底隧道及獅子山隧道，是本港唯一能同時通過三條收費隧道的專營巴士路線。城巴表示城巴不會再購入柴油巴士，目標是2045年前全車隊用上氫能或電動巴士，氫巴與電巴七三比。

首航儀式昨在中午過後舉行，吸引大批市民到華富邨巴士站參與。有巴士迷攜帶LED顯示屏展示歡迎字句和模仿巴士路線顯示，亦有人手繪氫巴車頭並配以相關文字。在氫巴到場後，一眾巴士迷舉起城巴提供的膠牌合照，同時包圍城巴董事總經理李卓豪傾談和合照；乘搭首航隧道線班次的乘客均獲發紀念品。