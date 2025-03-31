首辦七欖熱爆啟德 觀眾投入海外球迷讚體驗佳 港隊新主場圓滿「達陣」

香港國際七人欖球賽第一年移師啟德體育園舉行，一連3日賽事昨圓滿落幕，共吸引逾11萬觀眾人次入場，比去年多1.4萬。過去兩日主場館天幕打開，天氣轉寒亦無減入場球迷熱情；而首次在「啟德」主場出戰的中國香港男女子隊，無負主場球迷撐場，在銀劍賽稱王封后；高級別的銀盃賽則由阿根廷及新西蘭分奪男女子冠軍。啟德主場館首次舉辦國際級大賽，不少球迷異口同聲讚揚活動氣氛和場地設施，場內的食肆亦大賣。不過鄰近的九龍城食肆，就似乎未有受惠，部分餐館老闆稱營業額與平常無異。



從香港大球場移師到啟德體育園主場館舉行的香港國際七人欖球賽，一連3日賽事隨著煙火璀璨的閉幕儀式在昨晚7時24分落幕。寒冷天氣警告昨日生效，但無損主場館內觀眾的熾熱氣氛，觀眾席上一如既往地延續著傳統，不少人「扮鬼扮馬」支持心儀球隊。來自美國的Adi認為，香港是七人欖球賽的主場，氣氛熱鬧，亦可見到世界各地的球迷，形容是好的體驗。首次專程從澳洲來港觀賽的Richard感到格外興奮，認為新場館空間感充足和燈光效果令人驚艷，考慮未來再訪港觀賽。 本地觀眾方面，第二次入場觀看七欖賽事的球迷陳先生稱，之前在香港大球場坐得較高和感到有點侷促，今次在主場館觀眾席可近距離觀賽又有冷氣，「睇達陣清楚好多！」帶同兩名女兒一同觀賽的馮女士稱，希望帶小朋友看看新地標，以及欣賞欖球賽感受現場氣氛，又說新增的球迷村可讓小朋友親身玩遊戲而不是只坐在看台，「更有投入感，會開心啲。」鍾先生和鄧小姐昨入場觀賞七欖賽事，盼同時「感受吓個feel(感覺)係點」，預備日後在主場館欣賞演唱會，其中鄧小姐形容活動氣氛熱鬧，洗手間等設施亦有指示、設備新和乾淨。

李家超：期待往後精彩活動陸續上演 特首李家超伉儷昨亦到場，一邊喝啤酒一邊觀賽，並為賽事頒贈獎盃。李家超在社交網站形容天氣雖涼卻無阻高漲熱情，球迷喝彩聲響徹場館；又稱主場館首場大賽已圓滿「達陣」，期待往後精彩體育、文化活動陸續上演。近日有觀眾反映購買食物輪候需時，文化體育及旅遊局長羅淑佩透露，前日她購買漢堡包時也「排咗輪」，她向體育園反映後情況已改善，包括加強食物供應和借調園區食肆人手。第二日賽事南看台因觀眾過多而實施人流管制，羅淑佩表示昨也有同樣安排，又說以往在香港大球場只得南看台可以坐在看台飲酒，而目前整個場館都可以買到酒精飲品、啤酒和觀賽，因此進不了南看台也不要緊。