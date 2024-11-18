首辦國際學生大學先修課程撐「留學香港」 仁大︰增學校收生人數提升大學評價

施政報告提出在全球推廣「留學香港」品牌，吸引更多境外學生來港升學。香港樹仁大學兩年前起籌備全港首個專為國際學生而設的大學先修課程證書(IFYP)，並於今年正式開辦課程。來自巴基斯坦18歲的Muaarij Haider早已計劃到外國升學，但考慮到在一個陌生地方要適應學士課程，更要適應新生活或有難度，了解英美等地的課程內容和各地的住宿費和學費後，最終選擇在今年9月來港入讀IFYP，一年後擬升讀同校的學士課程。仁大表示，相信課程能提高收生人數及對大學的評價，對其他有意打造留學香港品牌的院校具參考價值。

Muaarij Haider在當地完成A-level考試後來港，他透露，因盼可到更國際化的地方認識來自不同文化背景的人、接觸更多學習和工作機會，未來冀成為一名數據科學家。經比較後決定來港入讀IFYP。他指，相對學士課程，IFYP課程難度不算高、上課時數亦不多，內容涵蓋基礎普通話課程，校方亦安排廣東話課程，讓首次來港的他亦能學會廣東話的日常用詞，方便與本地人簡單溝通，有利在港的社交生活和探索香港，更好適應新環境、文化和社會。

