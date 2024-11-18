首辦國際學生大學先修課程撐「留學香港」 仁大︰增學校收生人數提升大學評價

施政報告提出在全球推廣「留學香港」品牌，吸引更多境外學生來港升學。香港樹仁大學兩年前起籌備全港首個專為國際學生而設的大學先修課程證書(IFYP)，並於今年正式開辦課程。來自巴基斯坦18歲的Muaarij Haider早已計劃到外國升學，但考慮到在一個陌生地方要適應學士課程，更要適應新生活或有難度，了解英美等地的課程內容和各地的住宿費和學費後，最終選擇在今年9月來港入讀IFYP，一年後擬升讀同校的學士課程。仁大表示，相信課程能提高收生人數及對大學的評價，對其他有意打造留學香港品牌的院校具參考價值。
Muaarij Haider在當地完成A-level考試後來港，他透露，因盼可到更國際化的地方認識來自不同文化背景的人、接觸更多學習和工作機會，未來冀成為一名數據科學家。經比較後決定來港入讀IFYP。他指，相對學士課程，IFYP課程難度不算高、上課時數亦不多，內容涵蓋基礎普通話課程，校方亦安排廣東話課程，讓首次來港的他亦能學會廣東話的日常用詞，方便與本地人簡單溝通，有利在港的社交生活和探索香港，更好適應新環境、文化和社會。
計劃畢業後留港生活和工作
在港生活近3個月，他認為，感受到與巴基斯坦不一樣的文化和生活，但因在香港亦能接觸印度、巴基斯坦等族裔人士，校內亦提供祈禱室和清真食品方便學生生活，令他雖然一個人在香港亦不會感到孤單；相信明年升讀同校學士課程後，學習過程會更順利，並計劃畢業後繼續留港生活和工作。
包括Muaarij Haider在內，IFYP課程今年共招收15名來自南韓、印度和緬甸等地的國際學生。仁大大學先修課程證書課程總監陳芷盈陳芷盈介紹，IFYP提供數據科學導論、中文溝通技巧等15個課程，學生修讀其中9個課程(選修及必修)後，只要在所有必修課程合格、GPA達2.0，並在雅思(IELTS)考獲5.5，便可升讀同校的本科課程。
IFYP一年學費8萬
IFYP是為期一年的全日制課程，除培訓學生的語言及學術知識外，為讓學生了解香港文化，亦會安排學生參觀如大館和大坑火龍文化館等地，一年學費8萬元，可免費入住校內宿舍。成績優異且品行良好者更可申請1萬元入學獎學金。
盼政府向東南亞學生提供更多獎學金
仁大首席副校長孫天倫指，IFYP是吸引國際學生來港升學途徑，亦是校方在國際化方面所推行的新計劃。她透露現已獲來自馬來西亞等多國不同院校的查詢，並成功吸引來自亞太區內不同地方學生入讀，料IFYP未來每年最多可收生60名國際生；相信課程能提高學校收生人數及對大學的評價，對其他有意打造留學香港品牌的院校具參考價值。她盼政府能向東南亞學生提供更多獎學金，讓更多人有機會來港學習。