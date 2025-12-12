首間中醫醫院啟用 短期加開全科門診名額

香港中醫醫院昨日啟用，初期會提供門診及日間住院服務，首日已有181人預約。醫院的政府資助全科門診在開院首月已經額滿，院方未來1個月內已增加全科門診名額。現時醫院有271名員工，包括22名中醫及5名西醫，院方稱會繼續招聘，冀發展至800至1,000人的規模。

位於將軍澳百勝角路的香港中醫醫院昨起分階段投入服務，首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科六大分科服務等，政府資助全科門診每次診症收180元、日間住院每節時段450元，「市場導向」的私家服務則每次診症450元起。 醫院啟用首日有181人預約服務，院方形容預約非常踴躍，透露政府資助全科門診首月已額滿、分科門診有八成預約。政府要求醫院在首月增加全科門診名額，當中首10日已加開一倍籌額，其他日子名額亦額外增加三成。不過，有病人認為醫院配藥速度緩慢，「起碼半個鐘，就算顯示板出咗攞藥都未有嘅」，亦有病人到場才發現即日政府資助門診額滿，只好轉看較貴的「私家症」。

19內地中醫申有限度註冊 香港中醫醫院行政總監卞兆祥指，醫院目前有271名員工，包括22名中醫及5名西醫，亦與10間內地醫院簽署合作協議，首階段有19名內地中醫申請有限度註冊，不定期來港協助臨床、教學和科研工作；醫院將繼續招聘，目標發展至有800至1,000名員工的規模。他又說，醫院會按市民需求調整預約方面安排，著市民不用擔心輪候很久仍未能求診。 由政府全資興建、委託香港浸會大學承辦的香港中醫醫院，昨早舉行首次升旗儀式，標誌醫院正式啟用。 醫務衛生局長盧寵茂昨早乘搭專營巴士到場參與儀式，隨後在院內應診體驗服務流程，接受針灸和艾灸治療，之後轉到地下大堂跟應診市民交流。醫院下月17及18日會舉辦開放日，市民即日起可到醫院網頁預約參加。此外，醫院會豁免大埔宏福苑五級火災民醫療費用，涵蓋全科門診、分科門診、綜合專職醫療門診等所有政府資助服務，直至明年12月31日。