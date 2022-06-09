首間內地大學上榜 復旦納本港醫生認可資格名單

政府昨公布第二批海外醫生認可醫學資格的名單，涵蓋23間院校，包括上海復旦大學，是首次有內地大學「上榜」，亦有相對較少港人熟悉的南非開普敦大學.其餘均為英、美、澳、加的大學，包括美國匹茲堡大學、芝加哥大學等著名學府。

為了解決本港的醫生荒，政府去年底放寬非本港培訓的醫生在港執業規定，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，可申請特別註冊途徑來港工作。今次首度獲名單認可的內地醫學資格，是上海復旦大學的6年制內外全科醫學士課程，連同月底公布的首批名單，共50個課程獲本港認可。

食物及衛生局長陳肇始表示，名單能讓合資格的非本地培訓醫生盡早循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務，紓緩現時公營醫療系統醫生不足，同時讓有意到香港以外地方就讀醫科的學生參考以作出升學選擇。她有信心醫務委員會轄下的委員會能在本年內完成名單。

醫管局表示歡迎 醫委會指接1人申請

至於計劃效果如何，當局指未有數字，不過醫委會委員林志釉就透露，至今收到1名海外醫生申請免試來港執業。醫管局表示，歡迎政府公布新一批獲認可的醫學資格名單，指會繼續優先招聘所有合適的本地大學醫科畢業生，並會在特別註冊制度下，招聘更多合資格非本地培訓醫生，以助應對服務需求增長。醫管局現時共有41名非本地培訓醫生，以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作。

第二批認可醫學資格名單將於明日(10日)刊憲，同日生效，並將於本月15日提交立法會經過「先訂立，後審議」程序。