首階段走塑一周年 21食肆屢勸不改 收定額罰款通知書

今日是「世界地球日」，亦是香港實施首階段管制即棄塑膠法例，即「走塑」一周年。環境及生態局透露，截至本月中，共21間食肆在收到書面警告後仍然持續違規，被發定額罰款通知書，相對全港超過2.6萬間食肆，反映業界已普遍適應法例要求。
環境及生態局昨於社交平台發文表示，除了在法例首6個月的適應期，環保署已派員巡視了全港約48,000間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，現場講解法例要求之外，也為業界提供各種支援。在適應期過後，環保署共收到122宗相關投訴和舉報，絕大部分在跟進後已改正做法，只有21間食肆因收到警告後持續違規而被發定額罰款通知書。
局方指出，最好的走塑習慣是自攜餐具，而不是用非塑膠替代品；亦愈來愈多市民漸趨習慣自攜餐具，業界在業務上作轉變；環保署同時努力拓展替代品。局方引述連鎖食肆指，逾八成顧客不需外賣餐具，估計每年可為香港避免了逾6,000萬套即棄餐具棄置於堆填區。至於下一階段的走塑工作，環保署則正準備與業界及大型餐飲集團合作，將在今年中於不同餐廳營運場景進行產品測試，尋求對市民生活影響最少的替代品。
局方續指，環保署會繼續以宣傳教育推廣為主軸，執法為輔，持續改變業界和市民的習慣，推動建立「走塑」文化，逐步打造香港成為綠色低碳城市。