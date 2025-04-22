首階段走塑一周年 21食肆屢勸不改 收定額罰款通知書

今日是「世界地球日」，亦是香港實施首階段管制即棄塑膠法例，即「走塑」一周年。環境及生態局透露，截至本月中，共21間食肆在收到書面警告後仍然持續違規，被發定額罰款通知書，相對全港超過2.6萬間食肆，反映業界已普遍適應法例要求。

環境及生態局昨於社交平台發文表示，除了在法例首6個月的適應期，環保署已派員巡視了全港約48,000間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，現場講解法例要求之外，也為業界提供各種支援。在適應期過後，環保署共收到122宗相關投訴和舉報，絕大部分在跟進後已改正做法，只有21間食肆因收到警告後持續違規而被發定額罰款通知書。