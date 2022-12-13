首10個月港罪案升6.6% 詐騙案增逾四成

暴力罪案則有7,290宗，按年減少690宗，下跌8.6%。主要罪案類別錄得下跌，如爆竊案下跌42.6%，劫案跌39%，強姦案減33.8%，非禮少8.1%，傷人及嚴重毆打案減14.2%，盜竊案下跌6.3%。其中爆竊和劫案的案件數目更為30年來最低。

保安局公布本港最新罪案數字，今年首10個月錄得56,852宗罪案，較上年同期多3,512宗，升幅6.6%。宗數升幅最多的是詐騙案，共錄得22,309宗，按年漲6,673宗，多42.7%；勒索案亦錄得1,542宗，增約兩成；兇殺案則有25宗，多5宗；失車案亦有上升。

爆竊劫案宗數創30新低

保安局長鄧炳強指，整體罪案上升主要是詐騙案錄得較大增幅，其中騙案佔所有罪案宗數四成，約七成都與網上騙案有關，包括網上商業騙案、假援交、網上情緣及求職騙案等。他稱，警方反詐騙協調中心在今年首10個月成功阻截748宗騙案，涉及款項逾11億元。警方與流動電話營辦商亦成立工作小組，期望將來可過濾已證實的行騙電話，或用警號提醒市民電話號碼有可疑。

至於嚴重毒品罪案減5.7%，但大麻檢獲數量上升兩成。而三合會相關罪案則上升14.9%，主要涉及嚴重睹博和詐騙案，相關毆鬥或傷人案較去年同期僅多3宗。鄧炳強指，明白市民關注三合會相關罪案，故警方上月大規模打擊三合會行動，拘捕逾900人，包括幫派高級成員。

另外，今年上半年共有769名10至18歲青少年被捕，首三項干犯罪行包括傷人及嚴重毆打、刑事毀壞和嚴重毒品罪行；僅有64人接受警司警誡，人數較去年同期少，主要由於較多人涉及嚴重罪行。