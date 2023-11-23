首10月學生懷疑自殺身亡個案較過去過3年高 蔡若蓮︰疫情復常學生挑戰大

近期青少年自殺慘劇接連發生，教育局表示，2023年截至10月，全港中小學向教育局匯報的「學生懷疑自殺身亡個案」已有27宗，超出過去3年的全年數字。教育局長蔡若蓮昨日回覆立法會書面質詢，指數字有上升趨勢，估計是受疫情及復常後學生需要面對較大挑戰所影響；又提到當局正透過跨部門協作，為學生築起更堅固的安全網，並設立以學校為本的三層應急機制。

教育局表示，過去3年(即2020至2022年)，全港中、小學向教育局匯報的「學生懷疑自殺身亡個案」數字分別為21、25及25宗，而2023年截至10月的數字為27宗。經民聯立法議員陸瀚民在立法會作書面質詢，問及青少年自殺原因、企圖自殺的青少年中多少名是學生等。蔡若蓮指，自殺是一個複雜的問題，國際上和本港的相關研究均指出，多項風險及保護因素互相影響，自殺事件不能歸因於單一因素；而政府審視近期中、小學生自殺身亡的個案，當中曾出現的風險因素，主要來自人際關係(包括家庭、社交或感情方面的問題)及個人的問題(如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等)。