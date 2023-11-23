首10月學生懷疑自殺身亡個案較過去過3年高 蔡若蓮︰疫情復常學生挑戰大

近期青少年自殺慘劇接連發生，教育局表示，2023年截至10月，全港中小學向教育局匯報的「學生懷疑自殺身亡個案」已有27宗，超出過去3年的全年數字。教育局長蔡若蓮昨日回覆立法會書面質詢，指數字有上升趨勢，估計是受疫情及復常後學生需要面對較大挑戰所影響；又提到當局正透過跨部門協作，為學生築起更堅固的安全網，並設立以學校為本的三層應急機制。
教育局表示，過去3年(即2020至2022年)，全港中、小學向教育局匯報的「學生懷疑自殺身亡個案」數字分別為21、25及25宗，而2023年截至10月的數字為27宗。經民聯立法議員陸瀚民在立法會作書面質詢，問及青少年自殺原因、企圖自殺的青少年中多少名是學生等。蔡若蓮指，自殺是一個複雜的問題，國際上和本港的相關研究均指出，多項風險及保護因素互相影響，自殺事件不能歸因於單一因素；而政府審視近期中、小學生自殺身亡的個案，當中曾出現的風險因素，主要來自人際關係(包括家庭、社交或感情方面的問題)及個人的問題(如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等)。
蔡若蓮續指，政府會加強與醫衛局、教育局和社署的跨部門合作，並設立以學校為本的三層應急機制。第一層機制是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，務求優先為他們提供及時和適當的介入；第二層機制是以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織包括社工、輔助醫療專職人員、教育心理學家等「校外支援」網絡；第三層機制是由校長直接轉介有嚴重精神健康需要的學生，予醫管局專科精神科服務，而醫管局會優先處理。