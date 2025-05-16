首4個月1600萬訪客升一成 旅遊業︰盛事活動帶動人流

訪港旅客人數持續改善，旅發局公布，上月有逾384萬人次旅客訪港，按年增加一成三；新興市場旅客的升幅較顯著，升逾三成。而今年首4個月累計錄得逾1,600萬訪港旅客人次升一成。旅遊業界相信盛事活動及國際會議在港舉行可帶動一定人流。

旅發局公布，上月初步訪港旅客數字為逾384萬。當中內地旅客達逾281萬、升13%；非內地旅客亦有逾103萬人次，增14%，當中新興市場旅客人次(81,500)漲幅達三成一，其他長途旅客有34.3萬人次，升一成七，短途升一成，有51.7萬人次。