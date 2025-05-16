首4個月1600萬訪客升一成 旅遊業︰盛事活動帶動人流

訪港旅客人數持續改善，旅發局公布，上月有逾384萬人次旅客訪港，按年增加一成三；新興市場旅客的升幅較顯著，升逾三成。而今年首4個月累計錄得逾1,600萬訪港旅客人次升一成。旅遊業界相信盛事活動及國際會議在港舉行可帶動一定人流。
旅發局公布，上月初步訪港旅客數字為逾384萬。當中內地旅客達逾281萬、升13%；非內地旅客亦有逾103萬人次，增14%，當中新興市場旅客人次(81,500)漲幅達三成一，其他長途旅客有34.3萬人次，升一成七，短途升一成，有51.7萬人次。
至於今年1至4月的訪港旅客量錄得逾1,607萬人次，按年增加一成。旅發局指，多個客源市場的增長勢頭持續，其中來自台灣、日本、南韓、菲律賓及印尼的訪港旅客人次，均各較去年同期多超過20%；澳洲的訪港旅客更錄得超過 30%的顯著增長。
本港推動盛事經濟，如3月有巴塞爾藝術展香港展會、香港國際七人欖球賽，4月亦有COLDPLAY演唱會、富衛保險冠軍賽馬日等。亦有不同的國際會議及行業展覽在港舉行。旅遊促進會總幹事崔定邦指，當局加強向外宣傳香港，加上這些大型活動，可吸引更多非內地旅客來港。
旅遊界議員姚柏良稱，商務客的整體消費模式和消費額較一般休閒客高，國際峰會在港舉行，可吸引更多長途旅客來港；盛事與峰會若在差不多時間舉行，更可產生協同效應。