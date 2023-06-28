首4月盜竊案逾7千宗 年增近四成 銀包 手機 單車 樣樣偷

疫情過後，本港經濟活動逐漸恢復，連帶盜竊案件宗數亦顯著上升。警方指，今年首4個月錄得7,167宗盜竊案，較去年同期更大增39.4%；當中以店舖盜竊以及雜項盜竊案的升幅最高，分別較去年升30.4%和52.8%。警方指，近年部分商店設有自動收銀機，有人趁機「不掃描」付款，即等同偷竊，建議商店多派人員協助。立法會議員陳穎欣指，盜竊罪案上升，反映經濟情況不佳，期望警方更頻繁巡邏。

據警方數據，今年1月至4月的整體罪案數字共錄得27,911宗，較去年同期的19,379宗增加8,532宗，升幅近44%；較疫情前的2019年同期更大增64%。當中今年首4個月盜竊案共錄得7,167宗，較去年同期的5,140宗比較增加2,027宗，上升近四成，較疫情前的2019年同期亦錄8.9%升幅。

盜竊案中以店舖盜竊以及雜項盜竊案的升幅最高，今年首4個月的店舖盜竊案錄得2,498宗，與去年同期的1,915宗上升近30%；與疫情前的2019年的2,369宗比較亦上升5.4%。雜項盜竊案則有顯著升幅，今年首4個月有3,893宗，較去年同期的2,547宗大升近53%；與2019年同期的3,432宗比較亦增加13.4%。警方防止罪案科總督察蔡頴鈺表示，在雜項盜竊案中大部分被盜的都是體積較細物品，例如銀包，手提電話等。另一樣常被盜但體積較大的則是單車。大部分單車被偷，都是用容易剪斷或破壞的單車鎖。蔡頴鈺建議市民盡可能都使用較穩固，難以被人剪斷或破壞的單車鎖。

汽車用品店主上堂學防盜

針對店舖盜竊個案上升，警方防止罪案科日前舉行零售業工作坊，向零售業界分享罪案資訊及成功打擊店舖盜竊集團的案例。參與工作坊並售賣汽車用品的莫先生指，疫後店舖人流增加，被偷竊次數亦隨即上升。他指，賊人一般喜歡偷走價錢比較高的貨品，但體積大的物品如擾流器，亦曾遭賊人偷走。部分賊人更以聲東擊西方法，其中一賊向店舖職員查問分散其注意力，同黨即將物品放入自己的手提袋內。他稱，早前已將閉路電視安放在當眼位置、較常被偷的物品附近；而他從工作坊亦認識市面有紅外線夜視功能的高清閉路電視，兼具備人形感應功能等，對業界有幫助。