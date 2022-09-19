首5個月賣地收172億 遠低全年預期1200億 陳茂波：疫情反覆料赤字翻倍逾千億

疫情反覆，外圍經濟、樓市股市疲弱，財政司長陳茂波在網誌表示，收入不似預期，開支卻有所上升。他指2022/23財政年度財政狀況較原先預期差，料由年初預算案估算563億元赤字急升至過千億元赤字，將成歷來第二高赤字，僅次於前年2,325億元赤字歷史紀錄，財政儲備將進一步降至8,000億元邊緣，且若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，情況將更嚴重。
陳茂波說，經濟低迷環境下，中小企或打工仔仍受不同程度經濟壓力，政府財政收入也一樣。港股成交少，今年4至8月平均每日成交約1,170億元，較去年同期少26%；今年首4個月住宅樓宇成交量亦減少三成七，或令今年印花稅較預期少約三分一。同時，樓市疲弱影響賣地，今年首5個月賣地收入僅172億元，與全年度預算收入1,200億元相距甚遠。
政府收入減少同時，開支顯著增加。陳茂波指，政府一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，維護市場信心，計及年初預算案中總額逾1,700億元逆周期措施，已令今年財政年度估計錄逾560億元赤字，但未計及之後推出涉資430億元的「2022保就業」計劃以及第六輪「防疫抗疫基金」措施。
盼下月消費券再提振經濟
面對經濟壓力，陳茂波表示，善用公帑支援基層市民及社會民生，穩住社會大局是短中期首要任務之一，同時要兼顧公共財政的穩健度，保障經濟安全，維持金融穩。他展望未來數季的經濟環境仍然嚴峻，期望10月1日發放的第二期消費券可為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應；又說7月零售銷售貨值按年回升，料將於本周公布的6至8月失業率會繼續改善，他重申經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，再呼籲市民積極配合接種疫苗，爭取經濟活動和對外往還的復常，保障大家的生計，促進香港經濟有力增長。