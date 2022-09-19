首5個月賣地收172億 遠低全年預期1200億 陳茂波：疫情反覆料赤字翻倍逾千億

疫情反覆，外圍經濟、樓市股市疲弱，財政司長陳茂波在網誌表示，收入不似預期，開支卻有所上升。他指2022/23財政年度財政狀況較原先預期差，料由年初預算案估算563億元赤字急升至過千億元赤字，將成歷來第二高赤字，僅次於前年2,325億元赤字歷史紀錄，財政儲備將進一步降至8,000億元邊緣，且若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，情況將更嚴重。

陳茂波說，經濟低迷環境下，中小企或打工仔仍受不同程度經濟壓力，政府財政收入也一樣。港股成交少，今年4至8月平均每日成交約1,170億元，較去年同期少26%；今年首4個月住宅樓宇成交量亦減少三成七，或令今年印花稅較預期少約三分一。同時，樓市疲弱影響賣地，今年首5個月賣地收入僅172億元，與全年度預算收入1,200億元相距甚遠。

政府收入減少同時，開支顯著增加。陳茂波指，政府一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，維護市場信心，計及年初預算案中總額逾1,700億元逆周期措施，已令今年財政年度估計錄逾560億元赤字，但未計及之後推出涉資430億元的「2022保就業」計劃以及第六輪「防疫抗疫基金」措施。