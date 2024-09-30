首7月逾1.9萬宗科技罪案 網騙佔八成 狩網運動助153企業修補91漏洞

科技進步令科技罪案變得普遍。警方數字顯示，今年首7個月錄得逾1.9萬宗科技罪案，較去年同期增加6%，損失金額逾30億元。為協助本地企業提升網絡安全防禦能力，警方早前舉辦「狩網運動2024」，參與企業可獲免費網絡安全漏洞測試等，並設立電子獎章，獎勵積極修補系統漏洞或有良好網絡安全意識的機構。頒獎禮日前舉行，今年合共153家機構參與，頒發47個電子獎章，發現91個漏洞，較去年少一半，反映企業網絡安全意識提高。

入侵系統方面，共錄得37宗，較去年同期的24宗飆逾五成，損失金額共340萬元。至於涉及勒索軟件有26宗，漲一倍，大部分個案涉及境外駭客團夥，最高勒索金額達7,800萬元。

「狩網運動2024」共153家企業參與，較去年的60家增1.5倍。在網絡安全專家為企業系統作詳細檢測後，共找出91個漏洞，並提供整改方案。林焯豪表示，去年的狩網運動合共發現197個漏洞，今年少一半，反映企業的網絡安全意識提高，不容易找出漏洞。

獲獎機構：網絡安全放首位

香港仔坊會是其中一間獲得電子獎章的機構。機構代表盧重漢表示，隨著機構的服務擴張，處理的資訊愈來愈多，加上要面對日新月異的攻擊，故希望在資訊科技保安方面可做得更好。而狩網運動提供免費資源，對資源有限的非牟利機構是很大的幫助。

另一間獲頒授電子獎章的機構是樂旼共融教育有限公司。代表劉樂健表示，公司的主要服務對象是有特殊教育需要的組別，而公司建立的「特