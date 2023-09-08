首8個月致命交通意外創近3年新高 警3周票控1785人亂過馬路

本港今年首8個月發生71宗致命交通意外，創近3年新高；當中六成死者為行人。警方為加強行人安全意識，早前展開為其一個月的專題行動，主要針對行人亂過馬路，行動中，期間共票控1,785名違例行人，四分一是65歲或以上人士。另外，票控2,411部違例車輛，涉嫌在駕駛時使用手提電話、超速等。警方指會不定時加強執法，希望駕駛者和行人都時刻遵守交通規則。

警方交通總部與5大總區交通部人員，聯同道路安全議會、香港交通安全隊、少年警訊及耆樂警訊，於7月31日至9月2日在多區展開行人安全專題行動，首階段(7月31日至8月11日)在逾50個地點派發宣傳單張及紀念品，提醒留意行人安全。第二階段，即於8月13日至9月2日期間，在174個交通繁忙地點執法，針對行人違例事項，以及打擊駕駛者的不負責任駕駛行為，如不專注駕駛、不小心駕駛和危險駕駛等。

行動中，共票控1,785名行人，包括不遵守交通燈號過馬路、在15米範圍內設有行人過路燈的行人過路處而沒有使用、在15米範圍內有行人過路設施而沒有使用，如行人天橋或行人隧道等。警方提醒市民亂過馬路，可被罰款2,000元。另外，票控2,411部違例車輛，包括駕駛時使用手提電話、不遵從路面標記及超速等，大部分是的士及貨車司機。