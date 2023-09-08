首8個月致命交通意外創近3年新高 警3周票控1785人亂過馬路

本港今年首8個月發生71宗致命交通意外，創近3年新高；當中六成死者為行人。警方為加強行人安全意識，早前展開為其一個月的專題行動，主要針對行人亂過馬路，行動中，期間共票控1,785名違例行人，四分一是65歲或以上人士。另外，票控2,411部違例車輛，涉嫌在駕駛時使用手提電話、超速等。警方指會不定時加強執法，希望駕駛者和行人都時刻遵守交通規則。
警方交通總部與5大總區交通部人員，聯同道路安全議會、香港交通安全隊、少年警訊及耆樂警訊，於7月31日至9月2日在多區展開行人安全專題行動，首階段(7月31日至8月11日)在逾50個地點派發宣傳單張及紀念品，提醒留意行人安全。第二階段，即於8月13日至9月2日期間，在174個交通繁忙地點執法，針對行人違例事項，以及打擊駕駛者的不負責任駕駛行為，如不專注駕駛、不小心駕駛和危險駕駛等。
行動中，共票控1,785名行人，包括不遵守交通燈號過馬路、在15米範圍內設有行人過路燈的行人過路處而沒有使用、在15米範圍內有行人過路設施而沒有使用，如行人天橋或行人隧道等。警方提醒市民亂過馬路，可被罰款2,000元。另外，票控2,411部違例車輛，包括駕駛時使用手提電話、不遵從路面標記及超速等，大部分是的士及貨車司機。
交通總部警司(行政)黎小慧表示，今年首8個月共發生71宗致命交通意外，造成71人死亡，按年升34%，更是近3年最高紀錄；六成死者(44人)是行人，當中65歲以上佔27人；其他則涉及不同車種司機、乘客及單車手，意外原因包括超速、危險駕駛及失控。她指行動希望透過有阻嚇性和警惕的方法，改變市民錯誤甚至危險行為。但補充指交通安全是共同責任，行人、司機都要專注、守法、忍讓。
長者在大型車輛旁過馬路遭撞延後兩周亡
新界南總區交通部調查及支援組總督察顧文佳提及，8月中荃灣區發生一宗致命交通意外，大型車輛司機因路況停車，再起動時無留意到有長者在附近，左前方車頭撞到對方，該名長者留院兩周後不治。她指，行人不要行近大型車輛，須要用行人過路設施，而司機亦要留意四周環境。
新界北總區交通部調查及支援組總督察陳倩衡指，違規者大多是因心急或貪方便罔顧安全。警方發現四分三違例者，多是無遵守交通燈號、即「紅公仔」亮起時衝過馬路；亦有人橫過道路，卻棄用近在咫尺的行人過路處、天橋或隧道。「不少人低估車速及路距，覺得行幾步路很近、跑快兩步便可以，但車速及路面實際情況未必大家能夠掌握。」