熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-28 04:30:21
日報

首8月整體罪案升三成半 詐騙升五成二 鄧炳強︰升幅驚人但非香港獨有

分享：
騙案

警方接獲的詐騙案舉報，七成涉網騙，三成半屬網購騙案。 (資料圖片)

本港今年首8個月錄得逾5.84萬宗罪案，按年升34.6%；其中詐騙案飆升52.2%，佔整體的43.7%。保安局長鄧炳強形容，詐騙案佔比升幅驚人，但強調此趨勢非香港獨有；整體罪案上升，可能是與疫後復常有關，去年社交距離措施仍生效，當時社會活動較少，盜竊、行劫、爆竊及傷人等傳統罪行亦較少，甚至錄得歷史新低，但復常後就回升。

本港今年首8個月錄得逾5.84萬宗罪案，按年升34.6%；升幅主要因詐騙案飆升有關，按年升52.2%，錄得25,521宗，錄得的詐騙案中，七成是網上騙案，當中三成半涉網購騙案，投資及求職騙案各佔約一成半。電話騙案亦按年大升73.6%。自去年9月推出「防騙視伏器」後，情況已大幅改善，今年首8個月平均每月錄得272宗，比推出「防騙視伏器」前每月平均381宗下跌近三成。

鄧炳強指，詐騙案在去年維持高企，與疫情前2018年首8個月比較，詐騙案佔整體罪案14.7%，升至今年佔43.7%，升幅相當驚人。他強調，詐騙案上升趨勢並非香港獨有，過往兩、三年，不少城市如新加坡、東京等的騙案數字，亦錄得三成至六成升幅，情況與香港相若。他又指，整體罪案上升，與疫後復常有關，因去年同期新冠疫情依然嚴重，去年此時的社交距離措施仍生效，當時社會活動較少，一些傳統罪行，如盜竊、行劫、爆竊、傷人等，因少人出街，錄得數字較低，部分更是歷史新低；相比現時復常的情況來說，數字有所上升。

JPEX案累計拘15人

就虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙的案件，警方昨再拘捕多3人，包括一名場外交易所23歲男董事和網紅，涉曾經在網上發布影片，講述投資虛擬貨幣。涉案的被捕人數增加至15人。截至昨午5時，警方共接獲2,407名受害人報案，當中涉及金額約14億9,900萬元。鄧炳強表示，警方會全力調查案件，包括到底整個營運背後的人物是誰。如果涉及身處外國的人，香港亦有機制尋求外國協助調查，當局會用一切方法，令犯法的人承擔後果。

對於會否拘捕相關品牌大使或宣傳者，他回應指，個別人士在此事件上到底是提供資料還是涉刑責，會根據情況處理，「認為應該作出拘捕就會作出拘捕，如果有證據認為可以提出檢控，就會提出檢控。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受