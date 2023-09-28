首8月整體罪案升三成半 詐騙升五成二 鄧炳強︰升幅驚人但非香港獨有

本港今年首8個月錄得逾5.84萬宗罪案，按年升34.6%；其中詐騙案飆升52.2%，佔整體的43.7%。保安局長鄧炳強形容，詐騙案佔比升幅驚人，但強調此趨勢非香港獨有；整體罪案上升，可能是與疫後復常有關，去年社交距離措施仍生效，當時社會活動較少，盜竊、行劫、爆竊及傷人等傳統罪行亦較少，甚至錄得歷史新低，但復常後就回升。

本港今年首8個月錄得逾5.84萬宗罪案，按年升34.6%；升幅主要因詐騙案飆升有關，按年升52.2%，錄得25,521宗，錄得的詐騙案中，七成是網上騙案，當中三成半涉網購騙案，投資及求職騙案各佔約一成半。電話騙案亦按年大升73.6%。自去年9月推出「防騙視伏器」後，情況已大幅改善，今年首8個月平均每月錄得272宗，比推出「防騙視伏器」前每月平均381宗下跌近三成。

鄧炳強指，詐騙案在去年維持高企，與疫情前2018年首8個月比較，詐騙案佔整體罪案14.7%，升至今年佔43.7%，升幅相當驚人。他強調，詐騙案上升趨勢並非香港獨有，過往兩、三年，不少城市如新加坡、東京等的騙案數字，亦錄得三成至六成升幅，情況與香港相若。他又指，整體罪案上升，與疫後復常有關，因去年同期新冠疫情依然嚴重，去年此時的社交距離措施仍生效，當時社會活動較少，一些傳統罪行，如盜竊、行劫、爆竊、傷人等，因少人出街，錄得數字較低，部分更是歷史新低；相比現時復常的情況來說，數字有所上升。

JPEX案累計拘15人

就虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙的案件，警方昨再拘捕多3人，包括一名場外交易所23歲男董事和網紅，涉曾經在網上發布影片，講述投資虛擬貨幣。涉案的被捕人數增加至15人。截至昨午5時，警方共接獲2,407名受害人報案，當中涉及金額約14億9,900萬元。鄧炳強表示，警方會全力調查案件，包括到底整個營運背後的人物是誰。如果涉及身處外國的人，香港亦有機制尋求外國協助調查，當局會用一切方法，令犯法的人承擔後果。

對於會否拘捕相關品牌大使或宣傳者，他回應指，個別人士在此事件上到底是提供資料還是涉刑責，會根據情況處理，「認為應該作出拘捕就會作出拘捕，如果有證據認為可以提出檢控，就會提出檢控。」