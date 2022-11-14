首9個月接307宗物管涉貪投訴 廉署物監局推《防貪警示》增意識

利逸修(左)和謝偉銓均期望，《防貪警示》和《守則》可提升物管業專業操守和推動誠信文化。 (羅繼盛攝)

物業管理與市民生活息息相關，但同時隱藏貪污風險。廉政公署於今年首9個月共接獲307宗涉及「樓宇管理」的貪污投訴，雖較去年同期的384宗略減，但仍佔所有私營機構界別投訴的35%，在私營機構界別投訴中居首位。廉署與物業管理業監管局去年共同出版《物業管理防貪警示》，提升物管公司和從業員的防貪意識。

廉署去年就「影子」保安員案件起訴涉案人，案中任職公屋保安主任的母親訛稱其女兒在同邨任職保安員，並為女兒的值勤紀錄「呃鐘」簽到，但其女兒實為全職侍應，騙取管理公司3.7萬元薪酬，兩母女最終被判罰社會服務令並退還騙款。



廉署防止貪污處處長利逸修表示，今年貪污投訴個案雖較去年同期減少，但相信疫情令部分有貪污風險的活動減少，如疫情令一些工作會議減少，所批出合約減少，不能簡單演繹為貪污問題減輕。因物業管理涉及很多前線戶外工作人員，主管包庇前線人員虛報值勤紀錄或以影子工人(鬼工)詐騙薪金的風險亦較高。



利逸修表示，公眾雖著重公職人員利益衝突，但私營機構職員在職務上章亦有可能面對同樣問題，如藉著親人設立公司承接公司訂單，從中賺取差價或得益。而公共機構有嚴格規範，但一些私營機構未必有足夠措施。

廉署：如允收利是 應有清楚指引

廉署和物管局去年一同製作《物業管理防貪警示》，列出4個過去投訴較多的業務範疇，即採購、人力資源管理、財務管理及投訴處理，並提供相應防貪措施，如建立利益衝突申報制度和審視機制，使用較先進的電子值勤紀錄系統，加強抽查和巡查等。至於物管人員在節日時能否收取利是，利逸修稱如為避嫌，「唔好收利是就最好」，但若容許收取，亦要制訂清楚指引，如設限或列明可收取的情況。



明年8月1日起，有公契物業提供多於一個類別訂明物管服務的物管公司，以及在有關公司擔任監督或管理物管服務角色的物管從業員，必須持有由監管局發出的有效牌照。物監局主席謝偉銓指，現時有逾400間物管公司申請牌照，當中逾200間獲批；逾9,000名物管從業員亦獲發物管人牌照，佔現職人員的80%以上。而物監局今年首9個月接獲288宗投訴，涉持牌人為65宗，大部分涉溝通問題，經協調後多獲得解決。

謝偉銓又表示，自物管業發牌制度實施以來，共發出14份操守守則或作業指南，包括《防止貪污事宜操守守則》，為業界提供切合所需和提升業界水平的實務指引，並增強公眾對業界了解和合作。監管局和廉署上月亦透過「持續專業發展計劃」首辦為物管業界而設的防貪培訓講座，超過150名業內人士出席。物管局亦正就招聘和員工管理草擬另一份操守守則，幫助物管公司制定清楚程序和管理政策，要求專人負責執勤、監管工作。