首9月19444宗騙案 升近四成 網上求職增226% 電騙多130% 升幅最勁 12歲女童遇電騙 家人險失800萬

騙徒手法層出不窮，不想中招，唯有提高防範意識。警方指，今年首三季共接獲49,927宗罪案，其中有19,444宗為詐騙案件，即每3宗案件就有1宗屬騙案，當中以網上求職騙案及電話騙案升幅最勁，分別升226%及130%。警方表示，不少人常認為騙案離自己很遠，抱著事不關己的心態，但過往案件均顯示，不論任何職業和年齡，只要「一機」在手，都有機會墮入詐騙陷阱，甚至有年輕化趨勢！警方指今年5月就有1名12歲女童接假冒官員電騙，被騙單獨外出與男騙徒會面，期間向其父母勒索800萬港元。

商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣，講述今年年紀最細受騙者的個案，案中12歲中一女生於5月5日接獲一則假冒官員電話，指她在內地涉及洗黑錢案件，女童驚恐誤信騙徒，除了報告自己行蹤，亦交出了父母的聯絡方法。3日後，女童應要求獨自到尖沙咀一餐廳會見一名「男調查員」，以澄清自己清白無犯案，女童被沒收手機，並在餐廳等待了一個下午，期間男騙徒趁機致電女童父母，訛稱女童被綁架，勒索800萬港元的贖金，父母隨即報警求助，幸該案最終未造成損失。顏補充，「男調查員」晚上一度提出要和女童到酒店過夜，女童拒絕後晚上11時自行回到家。

警方今年首9個月共處理19,444宗詐騙案件，較去年同期的13,920宗上升近四成；警方指，上升幅度大主要因騙徒接觸面廣以及市民防騙意識低有關。商罪科警司何銳娟表示，今年首9個月，警方共接獲1,687宗電話騙案，較去年同期的735宗上升130%，損失金額由去年的6.67億元增至7.21億元，上升8.2%。當中以「假冒官員」案件數目佔比最多，有906宗，損失金額為6.63億元。

37歲失業婦墮刷單騙局 失全家380萬元積蓄

至於網上求職騙案，警方首9個月共接獲2,252宗，較去年同期的690宗上升226%，當中刷單騙案佔九成，損失金額由去年的4,600萬元增至3.37億元，勁升634%。顏凱欣指今年首9個月最大宗刷單騙案涉及380萬元，一名37歲女文員，因自己剛失業及丈夫工傷而心急揾錢誤墮刷單騙案，聲稱只需在網上平台點擊買電器便可賺取10%佣金。事主最初7次操作均嘗得甜頭，成功收取7,800元本金及1,300多元的佣金，深信不疑後便在短短1星期便透過36次轉賬，把家中380萬元積蓄都投放下去，惟她想取回款項時，被告知要支付多88萬元才驚覺被騙。

網戀投資「贏粒糖 輸間廠」

網上情緣騙案首9個月則錄得1,176宗，較去年的1,238宗下降5%，涉款5.12億元較去年同期的4.4億元上升16%；當中近半涉及投資騙案(575宗)，損失佔3.84億元。

騙徒通常在交友軟件扮演俊男美女，再用諸多藉口要求受害人支付金錢，例如「我想探望你但無錢買機票」，「想送你手袋但被海關扣押，要你先墊支清關費」、「我係軍人但想退役要先俾錢國家」等。警方指，如果對方從來無露過真身但常索取金錢，就要刷亮眼睛！此外，不少市民有網購習慣，警方首9個月共接獲6,050宗網購騙案，較去年同期的4,272宗上升42%，涉款5,100萬元，較去年同期的6,000萬元下跌15%，警方呼籲市民網購時勿貪小便宜，如有懷疑可先用防騙視伏器檢查。

來港工作上海男被指涉走私疫苗 騙款1500萬

除了本地居民，警方指不少港漂生曾墮假冒官員騙案，今年首9個月的受害人數中，有33.6%為非本地居民(292名)，包括留學生，來港旅行人士和短暫在港工作的外地人。其中最大損失金額的個案，來自一名從上海來港工作的26歲內地男子。他於3月10日接獲自稱衞生署職員的騙徒來電，聲稱他與走私疫苗案有關，要求他匯款至指定銀行戶口，其後他按指示多次將1,540萬港元轉帳至66個銀行戶口，其後懷疑被騙，遂於3月30日報案。