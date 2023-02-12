香園圍停車場爆滿　私家車要共用車位　即日起暫停預約服務

【23:06更新：即日起暫停車位預約服務】
香園圍邊境管制站啟用後首個周末，設有400多個車位的停車場出現供不應求情況，有駕駛者即使已提前預約都未能使用，場內不少私家車亦獲指示停泊在非泊位位置。政府呼籲前往內地的駕駛人士，今日(12日)不要使用香園圍管制站停車場，並宣布停車場即日起暫停預約服務，以便當局檢視系統運作情況。
停車場內有警員巡邏
本報記者今日下午現場所見，私家車今日在停車場內仍需要共用泊車位、停泊在原先不作泊位的黃格內，亦有私家車需要泊在路邊、出口通道一側，另場內有警員巡邏。停車場收費方面，據現場觀察，私家車時租10元、24小時全日泊80元、「晚六朝八」夜泊60元，而電單車時租、全日泊和夜泊收費分別為6元、45元和30元。
香園圍邊境管制站停車場周日爆滿情況
已預約駕駛者可獲退款
政府產業署晚上回覆本報查詢表示，由於昨日(11日)停車場未經預約的車輛數目眾多，加上有大量車輛停泊時間較預期長，導致車位供不應求。政府產業署已即時與相關部門及停車場承辦商跟進停車場使用情況，並呼籲前往內地的駕駛人士今日不要使用停車場。署方續說，停車場今日使用情況已有改善，其間沒有出現輪候車龍。政府產業署上午的回覆提到，有大量車輛未有按預約時限離開，已預約但未有到場的駕駛者可獲退款。
停車場原本接受駕駛者預約車位，政府產業署表示正聯同相關部門檢視停車場預約系統的運作情況，因此會暫停預約服務，署方在檢視系統後會盡快公布何時恢復預約服務，至於之前已預約車輛則可繼續使用。署方提醒，有意使用香園圍停車場的駕駛人士，可留意運輸署網頁有關停車場泊位使用率的情況。