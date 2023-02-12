香園圍停車場爆滿　私家車要共用車位　即日起暫停預約服務

【23:06更新：即日起暫停車位預約服務】

香園圍邊境管制站啟用後首個周末，設有400多個車位的停車場出現供不應求情況，有駕駛者即使已提前預約都未能使用，場內不少私家車亦獲指示停泊在非泊位位置。政府呼籲前往內地的駕駛人士，今日(12日)不要使用香園圍管制站停車場，並宣布停車場即日起暫停預約服務，以便當局檢視系統運作情況。

停車場內有警員巡邏

本報記者今日下午現場所見，私家車今日在停車場內仍需要共用泊車位、停泊在原先不作泊位的黃格內，亦有私家車需要泊在路邊、出口通道一側，另場內有警員巡邏。停車場收費方面，據現場觀察，私家車時租10元、24小時全日泊80元、「晚六朝八」夜泊60元，而電單車時租、全日泊和夜泊收費分別為6元、45元和30元。

香園圍邊境管制站停車場周日爆滿情況