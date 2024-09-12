香園圍躁漢等巴士嫌耐腳踢車門洩憤 網民：刑事毁壞各位等多班(有片)

巴士脫班令人煩躁，但絕不能訴諸暴力。社交平台流傳影片，香園圍邊境管制站公共運輸交匯處一名中年男子疑不滿等待巴士太久，當城巴抵達站頭後竟腳踢車門洩憤，暫未知車長有否報警，《am730》正向城巴查詢事件。
有網民今日(12日)於facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發布影片，稱「嫌耐一班車，搭的士啦」，可見事發於香園圍邊境管制站公共運輸交匯處的城巴B7綫站頭，當時該名中年漢站出路面，後方有學生等乘客等待上車，當巴士抵站時，中年男子已唸唸有詞爆粗表達不滿，「...死X晒呀，X你老X!」，隨即以穿拖鞋的右腳踢向車門，及後車門打開，後方一名男學生如常上車，影片至此結束。
影片引發網民熱議，有網民斥是刑事毁壞行為，司機當時應即場報警，諷刺男子惹官非之餘卻未能上車，亦可能拖累其他乘客又要等多班，「想知最尾結局」、「追唔切過上一班車，揾呢班車出氣？」、「阿叔覺得自己好有型」、「踢門就告佢刑事毀壞」、「司機可以報警處理，各位等多班」、「畀佢上車等佢繼續X，跟住報警，百幾人陪你喺架車度慢慢等」、「又唔係未試過，司機畀人鬧完心情差，你知會點揸車啦」、「香園圍大大個警署喺關口隔離，Call差佬5分鐘內就到，咪以為咁樣搞事好過癮」、「影嗰個叻喎，預先知道有嚟一幕，咁都比佢影到」、「後面個學生都笑X佢」。