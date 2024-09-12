香園圍躁漢等巴士嫌耐腳踢車門洩憤 網民：刑事毁壞各位等多班(有片)

有網民今日(12日)於facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發布影片，稱「嫌耐一班車，搭的士啦」，可見事發於香園圍邊境管制站公共運輸交匯處的城巴B7綫站頭，當時該名中年漢站出路面，後方有學生等乘客等待上車，當巴士抵站時，中年男子已唸唸有詞爆粗表達不滿，「...死X晒呀，X你老X!」，隨即以穿拖鞋的右腳踢向車門，及後車門打開，後方一名男學生如常上車，影片至此結束。

影片引發網民熱議，有網民斥是刑事毁壞行為，司機當時應即場報警，諷刺男子惹官非之餘卻未能上車，亦可能拖累其他乘客又要等多班，「想知最尾結局」、「追唔切過上一班車，揾呢班車出氣？」、「阿叔覺得自己好有型」、「踢門就告佢刑事毀壞」、「司機可以報警處理，各位等多班」、「畀佢上車等佢繼續X，跟住報警，百幾人陪你喺架車度慢慢等」、「又唔係未試過，司機畀人鬧完心情差，你知會點揸車啦」、「香園圍大大個警署喺關口隔離，Call差佬5分鐘內就到，咪以為咁樣搞事好過癮」、「影嗰個叻喎，預先知道有嚟一幕，咁都比佢影到」、「後面個學生都笑X佢」。