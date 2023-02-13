香園圍車位續爆 停預約 汽車泊路邊共用車位

香園圍邊境管制站上周一(6日)啟用客運服務，每日出入境人次持續上升，增至周六的逾1.7萬人次。關口的停車場在過去周末更連續兩日爆滿，有私家車獲安排共用車位，甚至停泊在行車通道一側。政府解釋，因場內未經預約私家車數目眾多，加上大量車輛停泊時間較預期長，導致車位供不應求，又稱使用情況昨已見改善。

根據入境處數字，經香園圍管制站出入境的人次，由啟用首日的5,757人次，逐日遞增至上周五(10日)的11,980人次，上周六更較前一日急增近46%至17,479人次。

關口停車場共提供約400個泊車位，但啟用首個周末泊位已供不應求，有私家車需要共用泊位、泊在通道旁或髹有黃格的非泊位，甚至要泊在一輛在車位內的私家車前。

政府產業署昨晚回覆本報稱，署方已經與相關部門和停車場承辦商，跟進停車場的使用情況。在呼籲駕駛人士不要使用停車場後，使用情況有所改善，昨亦沒有出現輪候車龍。