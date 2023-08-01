香園圍過關人數激增　九巴即日起加強B9線每日班次

由八月一日至九月一日期間，路線B9提升至每日服務。（九巴圖片）

自本港復常，全面通關以後，香園圍口岸自2月起提供客運服務，過境人數逐漸增加，7月平日單日都有約3萬人次出入境，假日高峰更逾5萬人次。為應付暑假高峰期，配合香園圍口岸過境乘客的需求，九巴今日（1日）公布，由即日起至9月1日，提升九巴B9路線來往屯門站至香園圍口岸至每日服務。

路線：

由香園圍口岸開出＞途經元朗形點＞可於元朗形點1轉乘龍運路線A36 或＞於屯門站轉乘路線A33X前往香港國際機場，第二程最多可減6元車資優惠。

星期一至五服務時間：

由屯門站開出：早上9時至下午4時（每60分鐘一班）

由香園圍口岸開出：早上10時半至晚上10時半（每60分鐘一班）

星期六、日及公眾假期服務時間：