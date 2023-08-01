香園圍過關人數激增　九巴即日起加強B9線每日班次

自本港復常，全面通關以後，香園圍口岸自2月起提供客運服務，過境人數逐漸增加，7月平日單日都有約3萬人次出入境，假日高峰更逾5萬人次。為應付暑假高峰期，配合香園圍口岸過境乘客的需求，九巴今日（1日）公布，由即日起至9月1日，提升九巴B9路線來往屯門站至香園圍口岸至每日服務。
路線：
由香園圍口岸開出＞途經元朗形點＞可於元朗形點1轉乘龍運路線A36 或＞於屯門站轉乘路線A33X前往香港國際機場，第二程最多可減6元車資優惠。
星期一至五服務時間：
-
由屯門站開出：早上9時至下午4時（每60分鐘一班）
-
由香園圍口岸開出：早上10時半至晚上10時半（每60分鐘一班）
星期六、日及公眾假期服務時間：
- 由屯門站開出：早上6時至晚上8時（每60分鐘一班車）
- 由香園圍口岸開出：早上7時半至晚上10時半（每60分鐘一班車）
九巴署理副車務總監（東部）黃裕廷今日（1日）表示，2020年8月啟用的香園圍口岸，鑑於新冠疫情故一直只供貨車通關服務，至今年2月6日方擴展至旅客和客運車輛的通關服務。該口岸7月平日單日有約3萬人次出入境過關，假日高峰逾5萬人次。
北區至香園圍79K線 乘客亦增五成
他又指出，剛設路線B9（往來屯門至香園圍口岸）時載客量約每日1,000人次，5個月內載客量增加九成，近日載客量已達每日2,000人次，另一提供全日服務接駁北區和香園圍口岸的路線79K（往來上水及打鼓嶺松園下），7月的平均單日載客量比1月增加約五成，反映香園圍口岸通關人流上升。
李梓敬去信運輸署促B8線加班
新民黨立法會議員李梓敬則向運輸署署長羅淑佩發公開信，指香園圍口岸受過境旅客歡迎，但香園圍客流量已達到設計上限，加上香港口岸需要接駁交通才能到達，由新界東出發的乘客過度集中在粉嶺站轉乘平日行駛的B7號線，長期不勝負荷。
李梓敬又指大圍及大埔去香園圍口岸的B8路線，同樣受歡迎，但只在假期提供服務。他認為B8號線有限度服務，不符合促進兩地往來和融合的目標，他要求運輸署督促城巴，盡快將B8號線提升至全日行走。