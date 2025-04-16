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2025-04-16 22:02:49

香山旅遊峰會閉幕 馬會支持推動賽馬旅遊發展

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香港賽馬會主席利子厚（右四）、香港賽馬會行政總裁應家柏（右三），聯同香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左四）、香港特區政府文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左二）、香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震（左一）、世界旅遊城市聯合會秘書長郭懷剛（左三）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右二），以及香港旅遊發展局總幹事程鼎一（右一），出席「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」的閉幕式。

香港賽馬會主席利子厚（右四）、香港賽馬會行政總裁應家柏（右三），聯同香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左四）、香港特區政府文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左二）、香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震（左一）、世界旅遊城市聯合會秘書長郭懷剛（左三）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右二），以及香港旅遊發展局總幹事程鼎一（右一），出席「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」的閉幕式。

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「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」昨舉行閉幕式，今屆峰會以「創新城市品牌  促進旅遊業高質量發展」為主題，於4月14至17日在香港舉行，是香港首次與世界旅遊城市聯合會合作舉辦有關國際旅遊盛會，吸引超過40個國家、60個城市及本地共約800位嘉賓參與，互相交流經驗，促進不同地區的旅遊業界合作，並就多項推動旅遊業發展的倡議達成共識。

峰會期間，旅發局安排四大主題行程，讓嘉賓親身感受香港的多元魅力。當中文體旅局長羅淑佩更帶領眾嘉賓到訪油麻地天后廟、果欄等地方，晚上她出席在跑馬地馬場舉行的峰會閉幕儀式。

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羅淑佩：賽馬運動爲香港文化的重要基石

羅淑佩表示，賽馬運動作爲香港文化的重要基石，已延續逾百年歷史；不僅是體育競技，更承載著多元價值。馬會通過融入文化體驗、美饌佳餚及娛樂元素，持續豐富這項活動的內涵；同時圍繞四大「+旅遊」方向，打造獨具魅力的旅遊產品與項目，以創新方式展現香港獨特多元的城市魅力。今次峰會嘉賓歡聚跑馬地馬場，共賞璀璨景致，正好完美體現「+旅遊」概念的發展策略。

馬會主席利子厚指出，賽馬運動扎根本港多年，是香港獨有的文化，不僅吸引全球旅客，更有助提升香港作為國際文化交流與合作的地位。馬會將繼續與香港特區政府及旅發局緊密合作，充分發揮賽馬旅遊的全球吸引力。

在「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」的閉幕式上，香港賽馬會主席利子厚（右三）、香港賽馬會董事龔楊恩慈（右二）、香港賽馬會行政總裁應家柏（左一），聯同香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、世界旅遊城市聯合會秘書長郭懷剛（左二）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右一），以及意大利阿斯蒂省省長兼阿斯蒂市市長毛里齊奧·拉塞羅（左三）合照。 香港賽馬會主席利子厚祝賀「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」圓滿成功，強調香港的世界級賽馬運動對旅客有獨特吸引力。 旅發局精心安排四大主題行程，帶領嘉賓在會議期間遊覽多個必到景點，深入探索香港不同面貌。 旅發局精心安排四大主題行程，帶領嘉賓在會議期間遊覽多個必到景點，深入探索香港不同面貌。 旅發局精心安排四大主題行程，帶領嘉賓在會議期間遊覽多個必到景點，深入探索香港不同面貌。

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