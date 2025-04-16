香山旅遊峰會閉幕 馬會支持推動賽馬旅遊發展

香港賽馬會主席利子厚（右四）、香港賽馬會行政總裁應家柏（右三），聯同香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左四）、香港特區政府文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左二）、香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震（左一）、世界旅遊城市聯合會秘書長郭懷剛（左三）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右二），以及香港旅遊發展局總幹事程鼎一（右一），出席「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」的閉幕式。

「2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會」昨舉行閉幕式，今屆峰會以「創新城市品牌 促進旅遊業高質量發展」為主題，於4月14至17日在香港舉行，是香港首次與世界旅遊城市聯合會合作舉辦有關國際旅遊盛會，吸引超過40個國家、60個城市及本地共約800位嘉賓參與，互相交流經驗，促進不同地區的旅遊業界合作，並就多項推動旅遊業發展的倡議達成共識。

峰會期間，旅發局安排四大主題行程，讓嘉賓親身感受香港的多元魅力。當中文體旅局長羅淑佩更帶領眾嘉賓到訪油麻地天后廟、果欄等地方，晚上她出席在跑馬地馬場舉行的峰會閉幕儀式。