香港一級歷史建築｜追蹤油麻地紅磚屋前世今生 原是香港水務發展大功臣？

如果你路經油麻地果欄附近，一定留意到在一個豪宅旁邊有一座棕紅色的古舊建築物，十分突出。這座充滿文藝feel的紅磚屋，已有逾百年歷史。能夠倖存在不斷變天的西九龍，皆因它是一級歷史建築，而其「身世」更跟香港的水務發展大有關係。
1891年九龍半島人口急增 油麻地建紅磚屋抽水站
西九文化區現已成為香港的新焦點，M+博物館、香港故宮博物館、戲曲中心等，為該區帶來新面貌。但同時，在油麻地一帶並存着不少見證着香港百年變遷的建築物，它們的故事，也值得我們細味。
油麻地紅磚屋的身世，要從130年前說起。1891年，九龍半島的人口在20年間增加了三倍，達到逾26,000人，因此對食水的需求大增。當時負責水務的工務局局長提出了一套供水計劃，在油麻地興建抽水站，供水給九龍半島的居民。
1895年，由三幢兩層高的紅磚樓組成的油麻地抽水站建築群落成。北面的一座是機房和蒸氣鍋爐室，中座是工場和員工宿舍。而南面的一座，上層是主管宿舍，下層是辦公室和儲物房，亦即是今天的紅磚屋。抽水站運作三年後，1898年英國就着《展拓香港界址專條》，租借了界限街以北地區及新界，因而有適合的土地興建水塘，供水給界限街以北及新界南部的居民。
1910年代建水塘解供水問題 紅磚屋任務完成幾番變身
1910年，座落在新界沙田的九龍水塘群（九龍水塘、九龍副主塘、九龍接收水塘及石梨貝水塘）建成啟用，油麻地抽水站的作用減退，於1911年功成身退停止運作。其後，三幢紅磚建築物曾經用作不同的社區服務場所，例如北座自1915年改為油麻地郵局，直至1967年九龍中央郵政局啟用後，這座油麻地郵局便關閉；原址在1970年代曾興建公廁。同期中座曾改建為垃圾收集站。
之後，北座和中座紅縳建築物被拆卸，就只保留了現時紅磚屋部分了。紅磚屋在戰後亦曾用作小販牌照部、油麻地街坊福利會及露宿者之家。
紅磚屋一度險遭清拆 被評一級歷史建築絕處逢生
紅磚屋經歷幾番變身後，曾一度陷入被清拆的危機中。2000年市區重建，紅磚屋被列入清拆範圍，後來在一些民間團體和水務署的努力下，確認了紅磚屋的建造年份，2009年被評為一級歷史建築，才得以保存下來。其後，港府將油麻地戲院（二級歷史建築）和紅磚屋兩幢歷史建築，改建為專為戲曲演出和相關活動的場地，於2012年啟用。現時紅磚屋為油麻地戲院辦事處，及售賣有關中國戲曲紀念品的小商店。
這座香港現存最古老的抽水站遺迹，具代表性的紅磚牆、鑄鐵雨水管和收水斗、拱形遊廊、花崗石構件，以及木製百葉窗，都是香港碩果僅存的。下次到西九文化區遊逛時，不妨順道探訪油麻地紅磚屋和鄰近的油麻地戲院，跟這些百年建築打個招呼。