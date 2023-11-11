香港一級歷史建築｜追蹤油麻地紅磚屋前世今生 原是香港水務發展大功臣？

如果你路經油麻地果欄附近，一定留意到在一個豪宅旁邊有一座棕紅色的古舊建築物，十分突出。這座充滿文藝feel的紅磚屋，已有逾百年歷史。能夠倖存在不斷變天的西九龍，皆因它是一級歷史建築，而其「身世」更跟香港的水務發展大有關係。

1891年九龍半島人口急增 油麻地建紅磚屋抽水站

西九文化區現已成為香港的新焦點，M+博物館、香港故宮博物館、戲曲中心等，為該區帶來新面貌。但同時，在油麻地一帶並存着不少見證着香港百年變遷的建築物，它們的故事，也值得我們細味。

油麻地紅磚屋的身世，要從130年前說起。1891年，九龍半島的人口在20年間增加了三倍，達到逾26,000人，因此對食水的需求大增。當時負責水務的工務局局長提出了一套供水計劃，在油麻地興建抽水站，供水給九龍半島的居民。

1895年，由三幢兩層高的紅磚樓組成的油麻地抽水站建築群落成。北面的一座是機房和蒸氣鍋爐室，中座是工場和員工宿舍。而南面的一座，上層是主管宿舍，下層是辦公室和儲物房，亦即是今天的紅磚屋。抽水站運作三年後，1898年英國就着《展拓香港界址專條》，租借了界限街以北地區及新界，因而有適合的土地興建水塘，供水給界限街以北及新界南部的居民。