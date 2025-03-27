香港七欖移師啟德 明日開波 啟德體育園：吸取經驗制預案防甩轆

多年在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽，今年將首度移師啟德體育園主場館，於明日至周日共上演72場賽事。啟德體育園表示，已從過往活動中吸取經驗，並與主辦單位及政府部門緊密協調，有信心能辦好今次盛事；園方提醒民眾入場前盡早打開電子門票，並基於明日預測會有驟雨，建議市民帶35厘米以下的縮骨遮，並會增加安檢區域。警方則表示，當日不打算實施人流管制。

啟德體育園昨聯同警務處、運輸署及中國香港欖球總會舉行聯合記者會，介紹賽事期間安排。啟德體育園總監鄧竟成表示，七欖現時已售出九成門票，活動驗票及安檢程序在主場館外圍進行，籲觀眾盡早打開手機應用程式顯示電子門票，由於天文台預測周末可能有雨，他再次提醒市民不要帶超過35厘米長雨傘及水樽等物品入場。

鄧竟成續指，場館上蓋將於周五配合場內表演關閉，並於周六及日打開。啟德承啟道的的士落客區將首度開放，但只供落客，上客則要到宋皇臺道上落客區，主場館33個餐飲設施將全部開放。鄧竟成指，為方便觀眾散場後去消遣，已加開特別巴士班次，前往尖沙咀及港島北。

今年活動亦會在毗鄰場館設球迷村，原訂周五、六開放至晚上11時，但考慮聲浪及交通因素，決定提早至10時半關門，周日則開放至晚上7時。另外，早前桌球大師賽鬧出「逐客風波」，被問如何避免再「甩轆」，鄧竟成回應指，園方有吸取過往活動經驗，正微調安排及運作細節；體育園亦有提早跟欖總及相關政府部門商量賽事安排，制定預案和應變，有信心體育園能辦好盛事。