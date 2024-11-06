香港七欖3月移師啟德體育園 欖總：有望成開幕活動之一

近日進行測試賽的啟德體育園將於2025年第一季開幕，屆時會有各類型活動陸續上演；包括由中國香港欖球總會舉辦的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，亦將在明年移師啟德體育園主場館；球賽門票昨日起公開發售，票價維持2019年水平，更有全新「隊長貴賓室」門票，可與球星見面。欖總表示，新場館落成恰逢其時，可容納觀眾的數量增加，將吸引更多新球迷到訪。
香港國際七人欖球賽(香港七欖)過去多年在香港大球場舉行，直至今年完成最後一屆賽事後，於明年3月28至30日移師啟德體育園主場館。球賽門票昨日起公開發售，雖然場地有變，但普通門票入座政策與往年一樣，門票持有人可以在賽事周末，按先到先得的入座原則，進入主場館的非企業包廂或非賽事相關人員座位區域。
今屆票價維持2019年水平，賽事成人三日套票售價為1,950元、12歲及以下兒童三日門票則為950元。至於單日門票，成人門票周五售500元；周六、日票售1,200元，兒童票周五售300元；周六、日售價600元。另外，今屆增設「南看台超級通行證」套票，只要單日以額外750元升級門票，可直接前往南看台座位和嘉士伯俱樂部及南平台專區，享用無限暢飲服務；另有售價17,950元的三日「隊長貴賓室」套票，提供球星見面機會及餐飲侍應服務。
欖總：新場館提供額外體驗
欖總主席蒲敬思表示，香港七欖屬啟德體育園主場館首項國際體育賽事，作賽時主層平台會開放予所有入場觀眾。他又指，啟德主場館是依據欖球運動需要而設的場館，館內設有可容納多達20支球隊的更衣室，亦保留「南看台」；另設全亞洲其中一間最大及擁有最長吧台的體育酒吧，相信入場觀眾會為新場館所提供的額外體驗感到興奮。