香港七欖3月移師啟德體育園 欖總：有望成開幕活動之一

近日進行測試賽的啟德體育園將於2025年第一季開幕，屆時會有各類型活動陸續上演；包括由中國香港欖球總會舉辦的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，亦將在明年移師啟德體育園主場館；球賽門票昨日起公開發售，票價維持2019年水平，更有全新「隊長貴賓室」門票，可與球星見面。欖總表示，新場館落成恰逢其時，可容納觀眾的數量增加，將吸引更多新球迷到訪。

香港國際七人欖球賽(香港七欖)過去多年在香港大球場舉行，直至今年完成最後一屆賽事後，於明年3月28至30日移師啟德體育園主場館。球賽門票昨日起公開發售，雖然場地有變，但普通門票入座政策與往年一樣，門票持有人可以在賽事周末，按先到先得的入座原則，進入主場館的非企業包廂或非賽事相關人員座位區域。