香港中學校長會去信李家超 倡重設防止學生自殺委員會

香港中學校長會執行委員會今日去信行政長官李家超，就施政報告提出的三方面的建議，包括重設防止學生自殺委員會等。



該會表示，香港近年在教育生態及年輕一代的健康成長均面對嚴峻挑戰，需要政府的高度關注。在善用學童人口下降機遇，發展優質教育方面，該會指，期盼政府能轉危為機，藉學童人口下降，騰出更多教育改革的空間，建議政府應盡快規劃，並凍結現行班級數目5年。除重置現有學校外，暫停開辦新的中學，並指政府可借勢進一步提升教育質素，優化師生比例，降低每班學生人數，又建議參考其他先進的教育體系，在不增加教育資源下，為教育注入新思維、新項目。



在創建有利環境，造就健康校園方面，該會指，除了自殺問題，學童的情緒及健康狀況亦令人擔心，建議政府應發揮統籌功能，加強連繫醫護、社福和學界等專業，認真研究和規劃學生的情緒教育，並按實際需要作出資源調配，讓學校具備足夠的人手和空間去提升學生的精神健康水平。該會又指，政府應重設防止學生自殺委員會，擴大其工作範疇，深入調查研究學童和教師的精神健康情況，作針對性的措施，並指政府須與教育界攜手協作，審視課程、考評制度及升學渠道，適時作出改善。



在尊重教師專業，吸引人才加入方面，該會指，政府應深入瞭解教師工作壓力的由來，對症下藥，並應就全港師資展開調查，瞭解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，並積極應對教師隊伍流失問題。該會指，當教育界被無理抹黑和攻擊時，政府應適時發聲，並應積極考慮成立具備法定地位的教育人員專業組織。該會指，教育的成功，除了要有足夠的資源投入外，更需要適切的政策與及慎重的規劃，期望政府能與教育界多作溝通，積極採納前線對教育政策的建議，團結社會各界。