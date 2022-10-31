香港中樂團民族管弦樂《蒼龍引》 音聲交融粵港澳大灣區民間風韻

一方風土一方情，粵港澳大灣區各地的文化元素及地理環境雖各有不同，但厚重多彩人文歷史、同心同行奮進新時代的情懷卻是—脈相承。適逢香港中樂團成立45周年及香港回歸祖國25周年，香港中樂團為香港市民呈獻民族管弦樂《蒼龍引》。

《蒼龍引》是香港首批入選國家藝術基金2022年資助項目，將會由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌負責指揮。作曲家陳明志指，《蒼龍引》以大灣區的地理環境及文化意蘊為依歸，分為《龍翔九天》、《水佑嶺南》、《龍在天涯》、《粵韻芳華》、《又見東風》、《至味灣區》、及《巨龍騰飛》七個樂章，並分別以廣東、潮汕、客家話，甚至外語的韻律、配合嶺南特色樂器領奏、獨奏、重奏等方式與樂團合作，增強樂團的地緣意象及音聲的感染力。

而《粵韻芳華》一章，亦特別邀請到從藝六十多年、有「萬能泰斗」美譽的粵劇名伶阮兆輝參與南音演出。

國家藝術基金2022年度舞台藝術創作資助項目

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日期／時間：2022年11月4日晚上8點

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$450, $350, $300, $250

指揮：閻惠昌

作曲：陳明志