香港中華白海豚17年減七成六 中大研究︰棲息地受遭填海 高速船 水質污染嚴重影響

香港的中華白海豚數量由2003年的158條，急劇下降至2020年僅37條，減少七成六。中大研究發現，北大嶼山一帶的海豚受填海、高速船和水質污染的影響最為嚴重，該海域經歷了巨大變化，包括興建機場第三跑道、港珠澳大橋人工島和東涌填海等，導致中華白海豚的棲息地嚴重減少。相對而言，大嶼山其他海域所受的影響較輕。

研究獲機場管理局「改善海洋生態基金」資助

研究獲機場管理局「改善海洋生態基金」資助，利用1996年至2020年的數據構建了一個創新的綜合統計模型，針對大嶼山附近六個水域，分析13種包括海面溫度、水質、高速船數量、填海造地資料和漁獲量等，可能影響海豚數量的自然及人為因素。