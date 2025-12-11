香港中醫醫院即日起投入服務　設計融入多項中醫文化元素 (多圖)

香港中醫醫院即日起分階段啟用，開院首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科六大分科服務，以及開始提供23個會發展中醫專病服務合適病種的其中12個，包括腫瘤復康或紓緩、季節性流感、中風後復康等。醫院設計融入多項中醫文化元素，建築外觀以「道法自然」為本，不同樓層亦展示各種中醫藥相關歷史發展和人物等內容。醫院設有臨床試驗及研究中心共20張病床，不設急症室、深切治療部、分娩及全身麻醉手術服務。 目前醫院有專綫小巴116H線往返港鐵將軍澳站，每10至20分鐘一班，對開百勝角路的新增分站亦有城巴793線、九巴298E及298F線服務。院方平日亦設有免費接駁服務往返港鐵康城站，並在特定時間延伸至港鐵調景嶺站。

艾灸治療室設抽煙系統 座落於將軍澳百勝角的香港中醫醫院11層高，提供政府資助全科服務的全科診所位於地下，設有10間空間較大的診症室暨教學室，除方便家屬陪同病人就診，亦同時兼備教學功能。診所同時有5間針灸及3間艾灸治療室，其中艾灸治療室安裝有抽煙系統，能排走治療期間產生的煙、不會導致煙霧瀰漫，該等房間亦可用作其他治療如針灸。中醫醫院副行政總監(中醫)張振海指，全科診所的電子系統已經駁通，病人報到後就會出現在門診排隊和醫師叫號系統，接受診症後亦可隨即到護士站預約即日使用治療室。 提供市場導向服務的私家診所設有8間診症室和5間治療室，設計與政府資助服務的全科診所大致相同，至於市場導向的專病中心、治未病中心明年才開放使用。位於醫院5樓的日間住院病房，每一間可入住4至6名病人，設有獨立間隔、梳化床陪床等，同層亦設有中藥浸浴和薰蒸設施。張振海稱，病人可透過窗戶欣賞將軍澳跨灣大橋的海景，有助減低憂鬱情緒。醫院提倡一站式服務，在1樓的綜合復康中心有設施為有需要病人提供物理治療，張振海說中醫和西醫的溝通模式是中醫醫院的考驗，例如要互信和提供護理等，若此模式成功便可予海外地區借鏡。 ▼香港中醫醫院全科診所▼

▼香港中醫醫院日間病房▼

院方：設計如中醫藥博物館 香港中醫醫院以中醫為主、設中西醫協作服務模式，位於地下的藥房亦分為中藥房及西藥房，合共有約600種草藥，以配合南方和北方中醫師需求，除飲片還有顆粒劑。百子櫃每格外都有電子墨水屏，展示藥名和二維碼、批次編號，方便中藥師處方時作紀錄。張振海表示，中藥師和藥劑師會分別處方中藥和西藥，雙方在過程會考慮兩種藥的相互作用，例如效用是否「一加一大於二」、會否出現副作用問題等。 作為香港首間中醫醫院，醫院建築以「道法自然」設計為本，外圍和內部均融入多項中醫文化元素，如日晷、中藥象棋、「木、火、土、金、水」五行哲理等，地下至7樓的升降機大堂設有一系列講述歷代中醫藥發展成就的裝飾牆。醫院中庭以「天圓地方」為設計，對應中醫學的「天人相應」概念，2樓亦有12幅以中醫典故為題的插圖，展示中醫藥發展的重要人物與故事。院內不同病房除數字及字母編號外，亦各配有一個中藥藥用價值花卉為名字，如木棉、月桂、素韾和海棠等，張振海形容整間醫院的設計儼如一個中醫藥博物館。 ▼香港中醫醫院藥房▼

▼香港中醫醫院設計具中醫文化元素▼