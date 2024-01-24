香港中醫醫院料明年啟用　浸大卞兆祥出任院長

據浸大網頁顯示，卞兆祥是中醫藥研究消化道疾病的專家，他在2001年加入浸大，研究方向主要包括中醫藥治療消化系疾病(如腸易激綜合征、功能性便秘、潰瘍性結腸炎、結腸癌等)的臨床研究，臨床基礎研究及新藥研發。同時卞教授亦是中醫臨床試驗的設計、實施和報告規範方面的先行者。

香港首間中醫醫院預料於明年投入服務，核心管理團隊今(24日)首次公開，並任命浸大協理副校長卞兆祥教授出任醫院行政總監，即未來中醫醫院院長，即時生效。

香港中醫醫院與廣東省中醫院簽合作協 議

另外，香港中醫醫院今同廣東省中醫院簽署合作協議。醫務衛生局局長盧寵茂致辭時指，《施政報告》提出香港中醫醫院與廣東省中醫院建立合作機制，涵蓋資源共享、經驗交流，以及技術合作等多方面，支援中醫藥持續發展和符合國家《「十四五」中醫藥發展規劃》的目標，同時落實粵港澳大灣區有關中醫藥高地建設方案中，要求構建中醫藥「共商、共建、共享」體制。

他說與內地建立緊密夥伴關係，對香港中醫發展幫助很大，共同探索境外中醫醫療服務模式，走出國際，將是香港中醫醫院未來的重要工作。香港中醫醫院在明年投入服務後，將提供中醫為主及輔助醫療服務共6個專科。他指廣東省中醫院在來港抗疫後，今次再次合作，向香港分享經驗及技術，相信香港中醫醫院服務在「高起點」展開。