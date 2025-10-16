香港中醫醫院12.11開診 開業首年部分項目七折 受資助普通門診180元 自選主診醫師450元起

首間中醫醫院12月11日起分階段投入服務。首年會提供門診、綜合專職醫療門診和日間住院服務，部分項目在首年設有七折至九折優惠；門診收費介乎180至790元，各種掃描亦視乎類別每個部位收500至2,000元。中醫醫院在釐定收費時，已考慮市場價格、市民承擔能力和服務成本等因素，並設有採用套餐、簡易分項和組合式收費，下月1日起接受預約。有病人組織認為收費屬大眾可接受水平，而類似公立醫院「私家症」的市場導向服務雖較貴但仍合理。

位於將軍澳百勝角的香港中醫醫院，歷時逾4年興建後，12月11日將分階段投入服務。醫院以中西醫協作模式營運，第一年先推出全科及分科門診、私家門診、綜合專職醫療門診和日間住院服務，並全面開展中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科和針灸科6大分科服務，以及中風後復康、季節性流感和功能性消化病等12個專病項目。醫院日間住院服務以專病治療為核心，每日分上、下午兩節住院時段，每節有25張病床，綜合專職醫療門診首年就提供營養諮詢、職業治療等服務，隨後再陸續增設聽力和視光檢查、臨床心理輔導等項目。 三成半屬市場導向服務 定價望收回成本 由政府補貼的資助服務將佔中醫醫院服務量六成半，當中的醫院全科門診及中醫治療，包括針刺、灸法、骨傷推拿等，每次診症收180元；綜合專職醫療門診，如營養諮詢、物理治療等，每次治療收380元，中藥每日處方25元、西藥每日每項5元，不同西醫診斷程序每個掃描部位收費則500至2,000元不等(詳見附表)。醫院開業首年部分項目提供七折至九折優惠，包括分科門診每次診症由280元減至250元、每個日間住院時段由620元減至450元，所有選用資助服務病人到診時必須登記醫健通。 至於餘下三成半為可自行選擇主診中醫師的市場導向服務，由高級或顧問中醫師診症分別收450及790元，綜合專職醫療門診每次治療收費700至1,780元；中藥每日處方90元起，每個掃描部位收費由1,190元起。日間住院亦可選擇4人、3人或單人房，由300至700元不等。

中醫醫院指，釐定收費時已考慮市場價格、市民承擔能力和服務成本等因素，又採用套餐、簡易分項和組合式收費，提升收費透明度及鼓勵市民按實際需要選擇。醫院同時容許綜援、長生津受惠人等醫療費用全額減免，其他有經濟困難者亦可申請減免。醫衛局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟指，資助服務是政府補貼醫院要求提供，因此不會藉此收回成本，市場導向服務就應收回成本以維持醫院持續發展。他強調，醫院角色是帶領中醫藥在港和推動到國際發展，「最重要係做到任務」，故只要求醫院有健康財政而非牟利。他又稱，日間住院收費450元，已包含所有中西醫診症、針灸、推拿，熏蒸等，認為較市場而言屬很可以負擔的費用水平。 11月1日起接受預約診症 市民下月1日起可致電或登入網站預約到中醫醫院診症，醫院開幕後可親身到場預約。院方現正向運輸署申請開辦往返就近鐵路站的穿梭巴士，醫院啟用後會提供116個私家車和10個電單車泊位，新界專線小巴116線會在醫院大樓設總站，大樓對開亦會增設巴士站，又預計12月起會舉辦開放日予公眾參觀。醫院計劃在運作第二年推出住院服務和逐年擴展服務，包括其餘11個專病項目，至2030年底啟用400張病床。 林志釉：有選擇係好事 香港病人政策連線主席林志釉表示，公布的收費相信是大眾可接受水平，又稱「市場導向服務」形式類似部分公立醫院的「私家症」，即使收費較貴但仍然合理，對病人而言亦是多一個選擇，部分人或傾向選擇資深中醫師甚至教授級診治，「有選擇係好事……你都可以唔揀。」他對於醫院未來服務擴展的時間表有信心，相信當員工和病人適應後，便可進一步提供更多項目。 西貢區議員張美雄相信，醫院啟用後不會增加一帶交通壓力，但認為未來會有很多人往返中醫醫院，建議當局短期可逐步增加公共交通服務；長遠就建議可研究興建自動扶手電梯系統接駁就近鐵路站，或興建行人天橋至環保大道寵物公園，連接將軍澳南海濱一帶，「起碼多一個選擇。」