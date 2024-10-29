香港中風學會攜手叮叮科創招募學生大使 即日起接受全港中學提名申請

鑑於近20年愈益嚴重的中風年輕化趨勢，香港中風學會與「叮叮科創」(tramplus)合作，推出「擊退中風」學生大使計劃，由即日(29日)起至11月1日向全港中學招募合共20位學生大使，將有機會參觀復康中心、透過小型工作坊與醫生代表深入了解中風並獲全額資助學習AI技術，結合創意製吉祥物及宣傳片，提升大眾對中風關注及宣傳口訣「談笑用兵」。
中風口訣「談笑用兵」
香港中風學會會長李少雄醫生表示，三分之一的中風病患者永久傷殘，每年有超過3,000港人因中風致命，但只要記住中風口訣「談笑用兵」(「談」表達或說話有困難、「笑」面部表情不對稱、「用」一邊手腳無力，「兵」即時致電999求醫)，就有機會避免延誤救治。
tramplus總經理張永恒先生表示，公司以培育下一代擁有「創新」和「可持續發展」的理念為核心，裝備大使學習AI，提高大使的健康意識外，更講求學以致用，普及中風資訊，寓學習於回饋。
計劃詳情如下：
資格及甄選：每所中學可以提名最多2名學生代表申請，受惠學生必須就讀中二至中五。大會鼓勵校方就以下標準甄選學生代表。
- 優秀學業成績 及/或；
- 社區服務貢獻 及/或；
- 領導才能及溝通技巧 及/或；
- 跨界別知識及潛能。
重要日期
- 學校提名 即日起至11月1日*
- 大使公佈 11月8日
- 課程簡介11月12日
- 參觀復康中心 11月28日
- tramplus AI課程 11月30日
*遴選委員會將由報名開放日起計，即日審視相關申請。故大會鼓勵校方可把握先機，盡早遞交申請。如有任何爭論，遴選委員會擁有最終決定權。
完成課程後將獲頒發證書，並以大使身份於校園或社區推廣，普及大眾意識。