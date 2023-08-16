香港人口回升 生育率反創新低 夫婦平均0.9名子女

本港人口數字終於止跌回升，不過仍面對生育率偏低問題。家計會最新調查發現，沒有子女的夫婦比率較5年前增加逾倍，更取代「一孩家庭」成為主流，而婦女平均理想子女數目雖然為1.5名，但實際子女數目僅0.9名。家計會指，平均理想與實際子女數目差距愈拉愈大，並估計未來數年生育率會持續下跌，建議社會要建立家庭友善環境、全面的配套，強調單是經濟援助無助鼓勵生育。有作為家長的立法會議員直言情況已「亮起紅燈」，批評政府不「肉緊」、一直將積極不干預的取態掛在嘴邊已不合時宜。

家計會每5年一次的大型調查，去年訪問1,502名15至49歲的已婚或正同居女性，以及1,052名受訪女性的配偶或伴侶，發現沒有子女的女性比率高達43.2%，較2017年翻倍，而擁有一或兩名子女的女性分別佔27.4%和25.2%，兩者均較2017年少。整體受訪女性平均實際子女數目為0.91，為歷史新低。結果同時顯示，學歷大專或以上和收入逾3萬元的受訪女性，沒有子女的比率屬學歷和收入各組別之冠。

縱然調查顯示實際子女數目僅0.9名，受訪女性當中有49.7%希望有兩名孩子、18.6%人希望有一名，更有2.0%希望有4名或以上，平均理想子女數目為1.47名；受訪男性平均理想子女數目亦相若，為1.45名。在不想生育或只想生一個孩子的女性當中，有52.2%因自己或配偶不喜歡小孩，其次是23.5%人覺得養育孩子責任太大。