香港人口回升 生育率反創新低 夫婦平均0.9名子女

本港人口數字終於止跌回升，不過仍面對生育率偏低問題。家計會最新調查發現，沒有子女的夫婦比率較5年前增加逾倍，更取代「一孩家庭」成為主流，而婦女平均理想子女數目雖然為1.5名，但實際子女數目僅0.9名。家計會指，平均理想與實際子女數目差距愈拉愈大，並估計未來數年生育率會持續下跌，建議社會要建立家庭友善環境、全面的配套，強調單是經濟援助無助鼓勵生育。有作為家長的立法會議員直言情況已「亮起紅燈」，批評政府不「肉緊」、一直將積極不干預的取態掛在嘴邊已不合時宜。
家計會每5年一次的大型調查，去年訪問1,502名15至49歲的已婚或正同居女性，以及1,052名受訪女性的配偶或伴侶，發現沒有子女的女性比率高達43.2%，較2017年翻倍，而擁有一或兩名子女的女性分別佔27.4%和25.2%，兩者均較2017年少。整體受訪女性平均實際子女數目為0.91，為歷史新低。結果同時顯示，學歷大專或以上和收入逾3萬元的受訪女性，沒有子女的比率屬學歷和收入各組別之冠。
縱然調查顯示實際子女數目僅0.9名，受訪女性當中有49.7%希望有兩名孩子、18.6%人希望有一名，更有2.0%希望有4名或以上，平均理想子女數目為1.47名；受訪男性平均理想子女數目亦相若，為1.45名。在不想生育或只想生一個孩子的女性當中，有52.2%因自己或配偶不喜歡小孩，其次是23.5%人覺得養育孩子責任太大。
葉兆輝料夫婦減少或遲婚影響生育率
家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝形容，最新生育率屬本港歷史新低，認為主要與結婚人數減少和遲結婚有關，坦言數字未來兩、三年能會持續下降。他續說，經濟支援很重要，但養育責任同樣重大，「有兩成人有經濟支援可能生多一個，但另一班搵支槍指住佢都未必生」，認為社會要有整體配套才可。
家計會執行總監林慧翔補充，調查有近三成女性表示教養孩子責任重大，建議有能力的企業帶頭推行家庭友善政策，包括安排彈性上班時間、工作由同事互相補足等。
陳家珮促跨部門制定生育政策
育有一子一女的新民黨立法會議員陳家珮認為，這個生育率數字已「亮起紅燈」，未來勞動力以致經濟將受影響，惟政府鼓勵生育的措施可說是零，批評港府不太「肉緊」，一直掛在嘴邊的「積極不干預」取態已不合時宜。她建議港府參考其他地區，除為生育子女提供補貼、資助和扣稅等，亦可容許有較多孩子的輪候公屋市民優先上樓、轉大單位等。她續說，整體生育率低涉及數個層面，以往生育問題都是由勞工及福利局回應，認為鼓勵生育屬於人口政策，政府應跨部門、更高層次地制定政策。
體外射精避孕增值得關注
另外，家計會調查發現59.2%受訪女性有採取避孕措施，男用避孕套仍然是最普遍方法，惟依賴體外射精比率的女性由2017年1.6%大增至8.5%，林慧翔形容情況值得關注，重申這並非有效的避孕方法。至於沒有或間中沒有避孕的女性，原因包括懶得理會和覺得不會懷孕等。結果又顯示，19.4%夫婦在受訪30日內沒有性行為、33.5%夫婦有1至2次，影響他們性生活的因素主要包括職業壓力、與孩子同住一室、生活空間擠迫，以及與配偶工作時間不協調等。