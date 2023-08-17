香港人口｜港年中增9萬流動人口　梁啟智料多屬回港探親

移民潮下本港人口倒升，統計處日前公佈2023年年中人口臨時數字達749.8萬人，按年增加15.2萬人。研究數據的香港學者梁啟智在社交平台發文指，15.2萬人口增長中流動人口佔逾9萬的，而參考入境處數字，同期香港居民有34.7萬人的淨移出，估計有不少居於外地的香港居民於期內回港探親逾1個月，形成統計處和入境處數字的落差，造成人口增長的假象。
根據統計處定義，流動人口是指在統計時點前6個月內，在香港逗留多於一個月，但少於三個月的香港永久性居民，而至今年中的流動居民較去年中增加9.72萬人。梁啟智認為，隨香港開關，大批本來居於外地的港人回港暫住，便會構成流動人口增加。
香港人口｜港人回港1個月可計流動人口
對於這批新增人口是移民回流還是回港探親，梁啟智引用入境處數字，指同期計算所有口岸的香港居民淨移出高達34.7萬人，相信落差來自兩個部門的統計方法不同，假設居於外地港人回港1個月後離開，入境處不會計算有人口淨移入，但統計處則會計入有人口增長。他認為，如果這些人足夠多，便可抵消現實中的移民潮，形成人口增長的假象。
對於有指在內地養老長者在通關後回港帶來人口增長，梁啟智認為，從數據上顯示情況不明顯，老人人口增加可能只是自然老化的結果。但他發現，按同一時段出生的群組追蹤比較，11至13歲和23歲年齡段錄得較明顯增長，估計是與有內地小學生來港升讀中學和在有香港身份證的內地畢業生來港就業有關。