香港人口｜港年中增9萬流動人口　梁啟智料多屬回港探親

移民潮下本港人口倒升，統計處日前公佈2023年年中人口臨時數字達749.8萬人，按年增加15.2萬人。研究數據的香港學者梁啟智在社交平台發文指，15.2萬人口增長中流動人口佔逾9萬的，而參考入境處數字，同期香港居民有34.7萬人的淨移出，估計有不少居於外地的香港居民於期內回港探親逾1個月，形成統計處和入境處數字的落差，造成人口增長的假象。

根據統計處定義，流動人口是指在統計時點前6個月內，在香港逗留多於一個月，但少於三個月的香港永久性居民，而至今年中的流動居民較去年中增加9.72萬人。梁啟智認為，隨香港開關，大批本來居於外地的港人回港暫住，便會構成流動人口增加。