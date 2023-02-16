香港人口｜香港去年人口733萬　下跌0.9%　淨移出6萬人

政府統計處今（16日）發表數據指，香港去年人口733萬，下跌0.9%，淨移出6萬人。

政府統計處發表數字顯示，2022年底的香港人口的臨時數字為733.32萬人，按年減少6.83萬人或0.9%。期間，出現2.95萬人的自然減少、出生人數為3.25萬人、死亡人數為6.21萬人；淨移出人數為3.88萬人，其中2.12萬人為單程證持有人的移入，6萬人為其他香港居民的淨移出。

去年下半年人口跌幅較上半年收窄

政府發言人表示，在疫情影響下，跨境行程受到影響，觀察到移入香港的人數在2022年大部分時間，繼續處於低水平，在防控措施逐步放寬後，直至年底慢慢才出現回升。政府發言人補充，相信疫情影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證或進入許可的人士，又留意到2022年下半年的人口跌幅，較上半年有所收窄，反映香港人口流動已開始逐步復常。

此外，政府發言人稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，故政府沒有港人移居外地的直接統計數字；又表示香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高，在過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。