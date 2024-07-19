香港人第2季訪日本消費較疫前增近倍　半年127萬人次遊日​

日本政府今日（19日）公布首半年的旅客數字及消費統計。其中上月日本估算錄得314萬人次的外國旅客到訪，是單月最高紀錄，而半年計已有1,777.7萬人次訪日。當中香港旅客達127萬人次，比疫情前增加16.2%。在消費方面，第2季訪日旅客消費合計達21,370億日圓，當中香港人消費達1,743億日圓，比疫情前2019年的同期增加94.3%。

日本國土交通省觀光廳以及日本政府觀光局，今日分別公布各項旅客的統計。在觀光局的公布，估算6月份訪日的外國遊客達到約314萬人次，是有紀錄以來單月最高數字。而今年首6個月的數字，已累計至1,777.7萬人次，並估計今年有望錄得有紀錄以來最多，約3,500萬人次遊客訪日。而在觀光廳的消費數字，在今年4至6月的第2季度，訪日遊客的消費達21,370億日圓，比2019年同期增68.6%。