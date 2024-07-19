香港人第2季訪日本消費較疫前增近倍　半年127萬人次遊日​

日本政府今日（19日）公布首半年的旅客數字及消費統計。其中上月日本估算錄得314萬人次的外國旅客到訪，是單月最高紀錄，而半年計已有1,777.7萬人次訪日。當中香港旅客達127萬人次，比疫情前增加16.2%。在消費方面，第2季訪日旅客消費合計達21,370億日圓，當中香港人消費達1,743億日圓，比疫情前2019年的同期增加94.3%。
日本國土交通省觀光廳以及日本政府觀光局，今日分別公布各項旅客的統計。在觀光局的公布，估算6月份訪日的外國遊客達到約314萬人次，是有紀錄以來單月最高數字。而今年首6個月的數字，已累計至1,777.7萬人次，並估計今年有望錄得有紀錄以來最多，約3,500萬人次遊客訪日。而在觀光廳的消費數字，在今年4至6月的第2季度，訪日遊客的消費達21,370億日圓，比2019年同期增68.6%。
第二季港人日本消費86.5億
在按地域劃分，香港訪日遊客在6月有25萬人次，比疫情前2019年增加接近2成，而首半年就有127.6萬人次，比2019年增長16.2%，仍然是日本第5大的旅客來源地。在消費方面，香港人在第2季於日本消費額達1,743億日圓（約86.5億港元），比2019年同期的897億日圓多94.3%。而平均每人在日本花費，香港人均消費達269,748日圓（約13,391.3港元）。在各項的開支劃分之中，香港人在日本購物的消費僅次於中國，人均購物開支達113,815日圓，僅比中國旅客的138,943日圓少。
日本媒體就報道，連同首季數字，外國遊客在日本的消費上半年已經席39,000億日圓，比2019年同期上升61.5%，預計今年外國遊客的開支將達到8萬億日圓的水平，與去年錄得的5.3萬億日圓還要大幅增加。日本政府目標是在2030年將每年的遊客數字增至6,000萬人次，並將消費額推高至15萬億日圓。不過，目前的旅客約有7成集中在東京、大阪及名古屋3大都市圈，因此日本政府計劃推廣在其他鄉郊地區的旅遊。日本政府計劃到2031年，在全國的35個國家公園都有高級的渡假酒店，以將外國遊客分流到不同的地方觀光，並提高國家公園的吸引力。