香港人道年獎2024系列： 整形外科醫生 赴偏遠貧窮地區 連續10年 助病患重拾自信尊嚴

為表揚在社會上以實際行動體現人道精神的人士，推動更多市民認識人道精神，香港紅十字會於2007年設立了「香港人道年獎」，至今已選出超過100位得獎者。2023年其中一位得獎者，獲香港醫學會提名的整形外科專科李鍵穎醫生，自2014年獲教友邀請到中國內地開始首個志願人道服務，至今已參與境外人道服務近十年，幫助患者透過整形手術改善容貌，重拾自信尊嚴。

李醫生仍記得當初目睹病人和其家人因獲得手術機會而無比高興，從而推動她往後積極參與相關義務工作。她希望幫助貧窮的病患者，縱使在偏遠地區、缺乏資源的環境下工作很具挑戰性，卻驅使她更希望到這些地區提供人道服務，幫到最有需要的人。 為偏遠貧困地區患者提供整形手術 李醫生於2014 年跟隨「天鄰基金會」到中國內地柳州進行首個人道工作，為來自各地孤兒院、患有先天性缺陷的嬰幼兒進行整形手術，希望能為他們帶來更佳的領養機會。隨後數年，她每年會有2至4次跟隨不同慈善機構，前往更偏遠地區，如中國雲南、青海、哈爾濱、緬甸、印尼及菲律賓等地，為當地患有唇裂，腭裂、面裂，燒傷等傷患者進行手術。 李醫生於2019 年首次前往馬達加斯加，經歷12小時車程後，到首都以南的一所醫院為病人施手術。她在當地逗留了約兩星期，了解到整形手術的需求很大，但這些來自偏遠地區的居民赤貧情況嚴重，部分人連到城市治病的旅費也付不起，不難見到三十多歲的成年人還未獲手術的機會。

開展營養計劃 改善患者體格 疫情過後，李醫生於2022及2023年再次前往馬達加斯加，發現很多病人都有體重不足和營養不良的健康問題，導致手術時嚴重出血。因此，她與當地教會合作展開營養計劃，在手術前數月派奶粉給體重不足的病人，改善他們的體格。營養計劃開始至今，病人平均體量增加2公斤。目前，她已在世界各地完成超過150個整形手術。她與團隊亦向受助地區的醫護人員提供護理及衛生方面的教育和指導，並捐贈藥物及器材予當地醫院。 於本港，李醫生經教會或香港醫學會等機構進行不定期的義務工作。除了探訪獨居長者，為他們進行身體檢查及醫療諮詢之外，她亦為外傭、尋求庇護人士及難民等提供醫療支援，特別在疫情期間，這些小眾社群難以獲得醫療服務及物資。

為行人道工作 甘當兼職醫生 李醫生的人道工作可謂困難重重，如每次到境外偏遠地區提供人道服務約需兩至三星期，為能夠彈性安排這些義務工作，以免因請假需時而令行程受阻，她選擇以兼職的形式於私家醫院工作。她認為真正需要幫助的人往往因貧窮負擔不起到城市治病的旅費，故此很需要像她一樣的醫護人員深入鄉鎮去幫助他們。此外，每次到訪受助地區時間有限，無法在手術前為患者做詳細檢查，術後亦要面對衛生等問題，手術期間更會因下雨而導致停電，需要自備頭燈工作。 李醫生曾在馬達加斯加遇過一名8歲女童，她因為體重太輕（只有15公斤），曾經8次遭不同慈善機構拒絕為她施手術。儘管客觀條件不理想，但李醫生認為這是神的安排，於是謹慎地為女童進行手術，並於術後加強護理，補充病人營養，這次手術成功讓她見證愛的力量和人道工作的重大意義。