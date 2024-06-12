香港人道年獎2024系列： 義務參與心理輔導 協助境外救災工作 衝突地區同工遇難 無阻愛心堅持服務

為嘉許一直致力實行人道工作的人士，香港紅十字會於2007 年設立了「香港人道年獎」，至今已選出超過100名得獎者。當中2023年的其中一位得獎者李耀輝Vincent，於香港撒瑪利亞防止自殺會熱線服務超過30年，並於2015年起參加無國界醫生，曾先後7次到境外參與救災工作，多年來已有超過10,000人次曾得到他的協助。

耐心聆聽 助他人情緒療癒 Vincent是一位電機工程師，年輕時曾在船上工作，因此需與船員長時間相處，在過程中他發現自己擅於耐心聆聽和勸慰，幫助不少船員疏導了情緒，並在1993年行船回港後加入了香港撒瑪利亞防止自殺會成為熱線義工，在熱線中心工作了超過30年，至今處理過的求助電話已高達數千個，讓他對聆聽及為他人分擔的重要性有更深刻體會。 在別人受情緒困擾的時候，就算他不能為對方解決問題，只需聆聽對方抒發情感，已具有情緒療癒作用。不單讓對方感受到關心，亦可助對方緩和情緒，同時他自己亦感到幸福和滿足。現時他除繼續前線的服務外，亦負責培訓工作，支援新加入義工及制定訓練課程，更會前往不同機構舉行防止自殺講座及為有需要者提供輔導。

支援世界各地 於不同地方作貢獻 Vincent亦曾到過新疆、遠洋帆船和澳洲的醫療船上等服務。自幼希望成為醫生的他，在看到無國界醫生的宣傳訊息，對能夠和醫生一起工作感興趣，可以學習醫療救援的知識，加上他亦渴望參與國際救援工作，在不同地方作出貢獻，可同時與不同國籍的朋友分享自己的知識和經驗，因此他在2015年首次前往阿富汗參與人道救援任務，更在往後8年先後參與了包括塞拉利昂、柬蒲寨、尼日利亞、印度、津巴布韋等7次境外救災及工程技術支援工作。 Vincent以電機工程師及負責人的身份，帶領團隊醫療團隊的後勤工作，搭建場所和連接電源，運用其專業知識，負責電機支援服務，包括設計、安裝、支持、及維修當地設施，讓醫療團隊可專注拯救生命。同時，他與團隊亦負責藥物和儀器設備的物流工作，亦會教授當地技工實用的工程知識。Vincent亦於疫情期間，參與了香港紅十字會「抗疫同行熱線」服務，義務為來電者提供心理支援服務及防疫資訊。