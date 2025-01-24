香港人道年獎2024 「乳癌聖手」張淑儀醫生 關愛乳癌病人 推動長遠支援

面對前路未知，難免會感到迷失、惘然，對於病人及其家屬而言，面對因疾病而引起的未知及不確定性，就更為不安。乳癌作為本港婦女頭號癌症殺手，根據資料顯示，每星期平均約有15名女性死於乳癌 1 ，在如此無情的殺手面前，一眾醫護人員的出現猶如一盞明燈，為他們照亮前方，照亮人生。「行醫多年，我深切感受到乳癌患者治療期間的不安與痛苦，我認為行醫不只要醫『病』，更重要是醫『人』。」被稱為「乳癌聖手」的張淑儀醫生行醫超過30年，多年來她陪伴一眾乳癌患者走過抗癌路，令她深切感受到乳癌患者於治療路中的各種挑戰、不安和痛苦，遂於2005年聯同志同道合的乳癌康復者及專業醫護，創立了香港乳癌基金會（HKBCF），20年來為乳癌患者提供多方面支援，並榮獲本年度由香港紅十字會所頒發的香港人道年獎。

社會早期對於乳癌認知不足，無論是在乳房篩查、治療，甚至康復後都存有一定的謬誤。張醫生在典禮中分享早在基會成立之前，一位好友的姐姐確診第二期乳癌，接受乳房切除手術後自殺，遺書寫道她以為乳癌後會不育，希望離世可成全丈夫另結良緣。張醫生希望破除大眾對乳癌的誤解，並強調定期接受乳健檢查有助及早發現和治療乳癌。對於因未能及早治療而逝世的病人，她特別深感痛心，惟不少人誤以為定期接受乳健檢查會令身體吸收過量輻射，或因此錯過治療黃金時機。

創立 HKBCF 「乳」患者及家屬同行 及時伸出援手

為了進一步提高大眾對於乳癌的認知，並且向乳癌患者及其家屬提供專業且全面的乳健服務，關懷他們的身心靈需要，張醫生在2005年與一眾乳癌康復者及專業醫護人員，創立HKBCF。據張醫生所指，越早發現乳癌就能更有效發揮出治療的效用，「如果能夠於早期發現並開始治療，乳癌的治癒率能達9成以上。」因此在乳癌檢查上HKBCF多年來不遺餘力，透過乳健中心提供乳癌檢查服務，至今已為逾10萬人次提供乳癌風險評估、乳健檢查、醫生會診及抽針診斷等一站式服務，當中包括低收入婦女及外籍傭工，讓接近3,000名病人提前發現癌症，提升治療成效。另一方面，為更了解香港乳癌情況及最新發展，HKBCF成立「香港乳癌資料庫」，以具體數據推動乳癌政策發展。

「乳癌療程可以是相當漫長而痛苦，患者康復後也有不少隱憂。」張醫生認為情緒輔導、資訊分享和經歷交流都對病人很重要。HKBCF組織醫護輔導員及病人義工，為病人提供輔導、專業諮詢和情緒支持，同時亦支援康復者重回職場及家庭，鼓勵她們保持樂觀心境和健康生活。HKBCF獲悉患者在康復後有復康的需要，特意率先成立本港首個淋巴水腫治療服務，首度引進儀器量度水腫指數，由專業註冊護士及淋巴水腫治療師提供多項護理支援服務，並舉行手術後上肢運動班及預防淋巴水腫淋巴引流運動班。HKBCF另外提供病人及家人或照顧者支援小組、心理輔導、乳癌藥物資助計劃等支援，至今惠及近1.5萬名患者。張醫生笑指乳癌患者來到香港乳癌基金會的時候均很擔心，但基金會會員跟他們分享治療及康復經驗，加上基金會職業的專業跟進，以及家人的支援，他們得到很多鼓勵面對這個病，所以很多人是「哭著來，笑著走」。