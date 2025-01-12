香港人道年獎2024 暗處有光 全賴有你

沒有人會想生活在烏雲壓頂的生活中，可惜的是並非所有人士都能夠逃離黑暗。然而「天無絕人之路」，最黑暗的晚上也會總會迎來晨曦。在香港這個彈丸之地就有九位人士以實際行動發揮出人道力量，在各自不同的領域，為世界各地的弱勢社群燃亮起一點光，獲頒本年度香港人道年獎及香港人道新力量。

由香港紅十字會舉辦的「香港人道年獎」今年已經踏入第17年，作為本港首個倡導人道精神的獎項，冀望透過獎項表揚得獎者救助弱勢的行動，從而鼓勵大眾市民一同加入人道服務行列。早前（1月11日）舉辦了香港人道年獎2024頒獎典禮，公佈本年度得獎名單，今屆一共有七位香港人道年獎及兩位香港人道新力量的得獎者。人道精神主要有三個核心︰保護生命、關懷傷困以及維護尊嚴，九位來自不同界別的得獎者以身體力行實踐人道精神。 九位得獎者傳承人道精神 在黑暗中為弱勢燃亮一點光 香港紅十字會主席劉楚釗醫生，GMSM，MH，JP在頒獎典禮上致辭時，再次讚揚且感謝九位得獎者在人道工作上的無私付出︰「九位得獎者善用自己的能力及經驗，為本港以至海外有需要的群體，提供醫療、心靈及生活上的支援。我們期望透過得獎者的故事，讓社會各界對人道工作有更深刻的體會，並加入人道服務行列，連結成為堅實的互助網絡，一起為身處黑暗的人帶來光明及正能量。」

香港人道年獎 2024 得獎者 陳志強先生 自中學時期加入香港紅十字會，到畢業後成為一名資深急症室護士，陳先生參與志願服務經已超過50年。多年來他參與各類型的社區活動，小至社區探訪，大至大型活動急救支援、協助運送物資到內地災區並監督分發等。近年他多次參與海外救援工作，包括到尼泊爾、孟加拉、地中海及加沙地帶，為災民及流徙人士進行救助和治療。

梁子杏醫生 早於醫學生時期，Czarina就已經放眼世界，前往各地提供醫療服務及培訓。加入世界衛生組織和聯合國減少災害風險辦公室後，她深明教育下一代對於防止災害的重要性，因此她回到香港這個「家」，著眼於兒童健康教育，並於2015年創辦健康教育慈善團體Be Priceless，為兒童、照顧者及教育工作者提供課程，教導青少年了解成長期的壓力，避免心理創傷等，支持新生代的身心健康。

黃明慧女士 在成為首位視障心理治療師及臨床輔導心理學家的路上並不容易，幸好黃女士獲得不少幫助，令她決定以生命影響生命。她於2015年創立「點字曲奇」，將點字放在曲奇上，讓大眾更了解視障人士。同時與團隊創辦「醫藝同行」，結合中西醫、心理治療及藝術元素，到偏遠地區進行義診及探訪，提供醫藥及心靈上的支援。

張淑儀醫生 「患癌路上絕不孤單」，正是張醫生在2005年聯同乳癌康復者及專業醫護，創立香港乳癌基金會的理念。基金會為患者提供情緒輔導及專業諮詢等服務，同時支援康復者重回職場及家庭，鼓勵保持樂觀心境及健康生活。基金會亦透過乳健中心提供乳健檢查服務，成立「香港乳癌資料庫」，積極以具體數據推動全民乳癌篩查 。

霍熾成先生 退休生活理應休閒自在，但霍先生仍然每星期為露宿者及基層人士提供針灸、推拿、拔罐等治療。他亦會每年跟隨教會到泰國村落提供針灸服務，並在施手術前與患者一同祈禱，支援心靈需要。

麥寶晶女士 視非洲馬達加斯加為「鄉下」的深切治療部護士麥寶晶，於10年前開始多次前往非洲馬達加斯加服務，主要為骨科及燒傷病人提供手術及護理。她期望未來到非洲更多未開發地區進行服務，改變更多生命。

李芷殷女士 中三就下定決心加入人道救援行列的Tobey，長大後毅然辭去全職工作，全心全意參與海外人道服務，包括到南蘇丹、蘇丹、塞拉利昂、也門及埃塞俄比亞等地區，在偏遠村落、醫院和難民營擔任醫護和助產士工作。她同時培訓當地醫護處理複雜和高危的婦產個案，並推廣家庭計劃教育。她期望大眾能關注世界不同角落人們的迫切需要和困境。

香港人道新力量 2024 得獎者 彭梽樃博士 十年前一句「贏在起跑線」改變不少父母教育觀，一直關注社區貧窮及兒童教育資源匱乏等議題的Javier在2011年與夥伴創辦義務機構「WeWah音樂家」，為基層學生提供免費一對一鋼琴指導。同時推動社區互助，共享音樂資源，連結善心捐贈的音樂物資到基層家庭。團隊希望在音樂教育中結合更多元素，例如視覺藝術和敲擊樂，讓孩子探索音樂的各種可能。

李曦醫生 「萬事起頭難」這句說話用在Philip身上適合不過，在本港對於遺傳性血管性水腫（HAE）未有相應藥物時，他嘗試聯絡各地藥廠，尋找合適藥物。由於藥物昂貴，他與團隊多年來收集病患數據，促成HAE藥物的本地註冊並成為政府津貼藥物，令一般病患者能夠承擔費用。