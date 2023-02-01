香港仔坊會赤柱過渡性房屋「尚晉坊」　今可申請入住 提供40個單位及鄰近赤柱市中心 月租最平為 $2,515

「尚晉坊」樓高三層，每個單位均配備獨立浴室及煮食空間，分體式冷氣機、洗衣機、儲水式熱水爐、雪櫃、廚櫃、抽氣扇、電陶爐等一應俱全。計劃範圍內設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。

鄰近區內中心 交通便利

「尚晉坊」與赤柱大街及巴士總站距離不足2分鐘步程，站內有多條巴士線直達港島各區或九龍區，例如開往中環交易廣場的城巴260線、開往北角碼頭的新巴63線及開往尖沙咀的城巴973線等等。此外，亦有數條專線小巴路線途經「尚晉坊」坐落的佳美道。交通配套完善，方便居民跨區就業及上學。

社區配套完善 區內滿足衣食住行

由於「尚晉坊」鄰近區內中心地帶，居民只須步行，已可直達區內的社區設施，包括市政大廈、體育館、海濱長廊、公共圖書館等等。居民亦可到附近的赤柱廣場、超級市場採購生活用品及食物，區內配套滿足衣食住行的需要。

凝聚住戶 建構社區網絡

硬件及配套以外，「尚晉坊」亦着重建立具人情味的社區。香港仔坊會社會服務服務總監郭峯妮女士表示，「尚晉坊」並非只着墨解決房屋問題，還關注凝聚社區，提升住戶獨立生活的能力，推動社區持份者共同參與。因此，計劃將透過住戶參與共享空間、發展專長、互相支援及連結住戶及區內團體等，協助住戶建立不同群組之間的網絡，包括住戶之間、住戶與社區的網絡，從而建立彼此的信任及互惠互助關係，建構和諧友善的社區。