香港仔坊會赤柱過渡性房屋「尚晉坊」　今可申請入住 提供40個單位及鄰近赤柱市中心 月租最平為 $2,515

基層住屋問題嚴峻，為了紓解公屋輪候者及劏房戶住屋壓力，非政府機構香港仔坊會推出港島南區首個過渡性房屋計劃「尚晉坊」 (A Square)，由即日起至2月20日，接受首輪入住申請。
「尚晉坊」獲房屋局撥款支持，由非政府機構香港仔坊會營運，並得到嘉道理慈善基金、嘉里集團及施永青基金贊助。選址赤柱佳美道5號，房屋大樓改建自前聖公會赤柱小學校舍，提供40個過渡性房屋單位和附屬設施，總面積為 1,315平方米。
獨立配備 針對1至5人家庭
「尚晉坊」樓高三層，每個單位均配備獨立浴室及煮食空間，分體式冷氣機、洗衣機、儲水式熱水爐、雪櫃、廚櫃、抽氣扇、電陶爐等一應俱全。計劃範圍內設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。
單位根據面積及住戶人數分為五大類別， 1人單位約166平方呎， 2人單位約223-264平方呎，3人單位約267-309平方呎，4-5人單位約445-480平方呎。另外，設有適合1-2人居住的無障礙單位，面積為330平方呎。無障礙單位最少一名住戶須由醫生證明為長期室內倚靠輪椅活動的殘疾人士。單位入住許可費(等同租金)則由$2,515至$6,695不等。
鄰近區內中心 交通便利
「尚晉坊」與赤柱大街及巴士總站距離不足2分鐘步程，站內有多條巴士線直達港島各區或九龍區，例如開往中環交易廣場的城巴260線、開往北角碼頭的新巴63線及開往尖沙咀的城巴973線等等。此外，亦有數條專線小巴路線途經「尚晉坊」坐落的佳美道。交通配套完善，方便居民跨區就業及上學。
社區配套完善 區內滿足衣食住行
由於「尚晉坊」鄰近區內中心地帶，居民只須步行，已可直達區內的社區設施，包括市政大廈、體育館、海濱長廊、公共圖書館等等。居民亦可到附近的赤柱廣場、超級市場採購生活用品及食物，區內配套滿足衣食住行的需要。
凝聚住戶 建構社區網絡
硬件及配套以外，「尚晉坊」亦着重建立具人情味的社區。香港仔坊會社會服務服務總監郭峯妮女士表示，「尚晉坊」並非只着墨解決房屋問題，還關注凝聚社區，提升住戶獨立生活的能力，推動社區持份者共同參與。因此，計劃將透過住戶參與共享空間、發展專長、互相支援及連結住戶及區內團體等，協助住戶建立不同群組之間的網絡，包括住戶之間、住戶與社區的網絡，從而建立彼此的信任及互惠互助關係，建構和諧友善的社區。
申請途徑
1. 電郵至[email protected]
2. 郵寄至香港仔大道180號B四樓社區中心，信封面請註明「申請「尚晉坊」赤柱過渡性房屋計劃」
3. 辦公時間內親身遞交申請，辦公時間為星期一至六上午9:00至下午1:00，下午2:00至晚上9:30（公眾假期除外），地址為香港仔大道180號B四樓社區中心
截止申請日期及時間
2023年2月20日晚上9:30
申請查詢
電話：3550 5540
網址：aka.org.hk